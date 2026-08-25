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El Aston Villa abre conversaciones con el AC Milan por Rafael Leao mientras la estrella portuguesa se acerca a una sorprendente salida
El Aston Villa va a por la superestrella portuguesa
El Aston Villa se ha convertido en el sorprendente favorito para hacerse con el fichaje de Leao, mientras el club de las West Midlands intensifica sus esfuerzos para reforzar las opciones ofensivas de Unai Emery. Según Sky Sport Italia, el conjunto de la Premier League ha iniciado oficialmente contactos con el Milan para estudiar la viabilidad de una operación por el extremo de 27 años. La operación está siendo facilitada por el superagente Jorge Mendes, que ha sido clave para poner a los dos clubes en comunicación directa mientras intentan encontrar un punto en común sobre una posible cifra de traspaso. Leao afronta ahora un futuro lejos de Lombardía, mientras el club inglés deja clara la seriedad de sus intenciones. Todavía no hay ofertas, pero las conversaciones ya han comenzado en su fase inicial.
- AFP
El coste de una salida de San Siro
Según se informa, el Milan está dispuesto a mantenerse firme con respecto a su gran estrella, y las exigencias económicas reflejan el estatus de Leao como uno de los atacantes más emocionantes del fútbol mundial. Se entiende que el gigante italiano busca un paquete importante para autorizar la venta, y las informaciones apuntan a que el club cree que el precio adecuado es de 50 millones de euros más otros 10 millones en bonus. Esta cifra sirve como base para las negociaciones, ya que el Milan no tiene una necesidad inmediata de vender, aunque es cada vez más consciente del deseo del jugador de ponerse a prueba en un entorno diferente.
Leao, abierto al reto de la Premier League
Y, lo que es crucial para el Villa, el propio jugador ha mostrado disposición a recalar en ese destino. La posibilidad de jugar en la Premier League a las órdenes de Emery, unida al atractivo de disputar la Champions League en Villa Park, ha convertido la operación en una propuesta atractiva para el futbolista de 27 años. A medida que se acerca la fecha límite, la presión recae sobre el Villa para formalizar su interés con una oferta concreta. El Galatasaray es actualmente el único otro club que ha presentado una propuesta directa al jugador.
Mientras tanto, tras asegurarse jugar la Champions League, el Villa está desesperado por reemplazar la aportación de Ollie Watkins, que, según se informa, está cerca de cerrar un lucrativo traspaso al Al Hilal. Además, la capacidad financiera del Villa se ha visto reforzada de forma significativa por la venta de Morgan Rogers al Chelsea por una cantidad de 137 millones de euros, lo que le proporciona los recursos necesarios para satisfacer la alta tasación del Milan por su delantero estrella.
- Getty Images Sport
La Juventus sigue de cerca la situación
Aunque el Aston Villa lidera la carrera, no es el único peso pesado europeo que sigue muy de cerca la evolución de Leao. En Italia, la Juventus ha expresado su admiración por la estrella portuguesa, especialmente mientras afronta una importante crisis de lesiones en su parcela ofensiva. La Vecchia Signora lidia actualmente con la baja de larga duración de Kenan Yildiz, que sufre una lesión en el pie izquierdo que podría mantenerle alejado de los terrenos de juego durante varios meses. Este contratiempo ha obligado al gigante turinés a rastrear el mercado en busca de refuerzos de élite, y la cúpula de la Juventus ha dejado constancia de su aprecio por Leao durante este periodo crítico.
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