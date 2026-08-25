Y, lo que es crucial para el Villa, el propio jugador ha mostrado disposición a recalar en ese destino. La posibilidad de jugar en la Premier League a las órdenes de Emery, unida al atractivo de disputar la Champions League en Villa Park, ha convertido la operación en una propuesta atractiva para el futbolista de 27 años. A medida que se acerca la fecha límite, la presión recae sobre el Villa para formalizar su interés con una oferta concreta. El Galatasaray es actualmente el único otro club que ha presentado una propuesta directa al jugador.

Mientras tanto, tras asegurarse jugar la Champions League, el Villa está desesperado por reemplazar la aportación de Ollie Watkins, que, según se informa, está cerca de cerrar un lucrativo traspaso al Al Hilal. Además, la capacidad financiera del Villa se ha visto reforzada de forma significativa por la venta de Morgan Rogers al Chelsea por una cantidad de 137 millones de euros, lo que le proporciona los recursos necesarios para satisfacer la alta tasación del Milan por su delantero estrella.