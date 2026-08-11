Los ganadores de la Supercopa recibirán un premio total de 5 millones de euros (4,3 millones de libras), compuesto por una cuota de participación de 4 millones de euros y una prima por victoria de 1 millón de euros, mientras que los subcampeones se llevarán 4 millones de euros (3,4 millones de libras). La UEFA ha confirmado que los pagos tanto a Villa como al PSG se efectuarán el viernes 21 de agosto.

El Villa generó aproximadamente 30 millones de libras gracias a su exitosa trayectoria en la Europa League la pasada temporada, mientras que el PSG acumuló alrededor de 100 millones de libras por su campaña europea tras derrotar al Arsenal en la final.