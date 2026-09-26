El asistente del Arsenal Miguel Molina confirma que el nombre de Vinicius Junior «estuvo sobre la mesa» durante el mercado de verano

Mientras los objetivos de fichaje del Arsenal acaparaban los titulares, el exmiembro del cuerpo técnico del Atlético de Madrid también reflexionó sobre el exigente entorno que Arteta sigue cultivando. Al referirse a la feroz rutina diaria del técnico, Molina comentó: "Es el primero en llegar y el último en irse. Es muy intenso, un tipo súper exigente".

Subrayando el efecto dominó más amplio en London Colney, continuó: "Su mejor cualidad es que es capaz de sacar lo mejor de la gente que le rodea, tanto de los jugadores como del personal, porque al final es el mayor ejemplo de trabajo duro y de calidad en ese trabajo".