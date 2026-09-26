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Vinicius Junior Arsenal crest 2026Getty/GOAL
Adhe Makayasa
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El asistente del Arsenal Miguel Molina confirma que el nombre de Vinicius Junior «estuvo sobre la mesa» durante el mercado de verano

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Miguel Molina, segundo entrenador del Arsenal, ha revelado que el delantero del Real Madrid Vinicius Junior fue un objetivo de traspaso activo en el Emirates Stadium durante el mercado de verano. El cuerpo técnico de Mikel Arteta mantuvo conversaciones internas sobre una ambiciosa ofensiva por el extremo brasileño antes de que el fichaje estrella optara por comprometer su futuro a largo plazo con España.

  • Arsenal exploró un objetivo galáctico

    El cuerpo técnico del Arsenal sopesó un movimiento sensacional para llevar a Vinicius al norte de Londres durante el mercado de fichajes del verano de 2026. El interés concreto del Arsenal finalmente no se materializó después de que la estrella brasileña optara por comprometer su futuro con el Santiago Bernabéu hasta 2032. La sorprendente revelación fue desvelada directamente por la mano derecha de Arteta al arrojar luz sobre las conversaciones del club para planificar la plantilla.

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    El entrenador español confirma conversaciones con el Madrid

    Durante una intervención en el programa de radio español La Tribu, Molina fue preguntado directamente por el periodista Pablo Villa sobre las especulaciones de traspaso que vinculan al club del norte de Londres con el delantero brasileño. Cuestionado sobre si el cuerpo técnico del Arsenal habló de Vinicius, el técnico asistente de 33 años respondió con claridad: "Sí, por supuesto. Obviamente, no puedo ignorar la realidad, pero era un nombre que estaba sobre la mesa, sí".

  • El asistente elogia a Arteta y exige liderazgo

    Mientras los objetivos de fichaje del Arsenal acaparaban los titulares, el exmiembro del cuerpo técnico del Atlético de Madrid también reflexionó sobre el exigente entorno que Arteta sigue cultivando. Al referirse a la feroz rutina diaria del técnico, Molina comentó: "Es el primero en llegar y el último en irse. Es muy intenso, un tipo súper exigente".

    Subrayando el efecto dominó más amplio en London Colney, continuó: "Su mejor cualidad es que es capaz de sacar lo mejor de la gente que le rodea, tanto de los jugadores como del personal, porque al final es el mayor ejemplo de trabajo duro y de calidad en ese trabajo".

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  • FBL-EUR-C1-REAL MADRID-INTER MILANAFP

    El gigante español afronta un calendario exigente

    Instalado en la cuarta posición de la tabla con 15 puntos, el Madrid regresa del parón internacional con el objetivo de escalar en la clasificación de LaLiga cuando reciba al Villarreal el 10 de octubre. El equipo de Jose Mourinho pondrá después rumbo directamente a la capital italiana para un duelo de la Champions League ante el líder de la Serie A, la Roma. Afrontar ese exigente calendario pondrá a prueba su determinación ofensiva mientras persigue títulos tanto en casa como en Europa.

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