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Julian Quinones Mexico GFXGetty/GOAL

Traducido por

El ascenso de Julián Quiñones: el héroe mexicano del Mundial que le arrebató a Cristiano Ronaldo la Bota de Oro de Arabia Saudí

Analysis
Mexico
Julián Quiñones
World Cup
1ª División
FEATURES
Mexico vs Corea del Sur

Un día después de anotar el primer gol del Mundial 2026, el nombre de Julián Quiñones se coreaba en México y se debatía en Colombia. Al marcar contra Sudáfrica en el Azteca, Quiñones se convirtió en el primer colombiano en anotar en un Mundial con otra selección.

Quinones se formó en México, el país que lo acogió cuando daba sus primeros pasos como profesional y le dio carrera, hogar, familia y, al fin, la camiseta de la selección.

Nació en Maguipayán, Colombia, pero se convirtió en futbolista en México. Se formó entre el barro, las calles y los pequeños campos de Nariño, pasó por el Fútbol Paz de Cali y luego cruzó a un país que no solo le ofreció un contrato, sino un futuro.

  • El niño que jugaba descalzo

    Antes de ese primer gol en el Mundial, del rugido del Azteca y de la camiseta verde, había un niño que jugaba descalzo en Maguipayán.

    Quinones se escapaba a jugar sin permiso, pasaba horas en el campo, a veces sin volver a casa ni para comer, y seguía jugando aunque se rasgara los pantalones y su madre tuviera que cosérselos.

    Magui Payán no era una academia; era instinto, escape y supervivencia. El balón no era solo un pasatiempo, sino la primera señal de que Quiñones podía ir más allá.

    César Valencia, su mentor en Fútbol Paz, contó a ESPN MX que jugar descalzo no solo reforzó su amor por el balón, sino que moldeó su físico: tobillos fuertes, un golpeo preciso, equilibrio y potencia. Todo, según Valencia, nació de esas condiciones de infancia.

    En Fútbol Paz no se le veía como un niño con talento más, sino como un jugador incansable; sus compañeros le decían «Pantera». Valencia, sin embargo, creía que ese apodo se quedaba corto: para él, Quinones era un león por la forma en que atacaba la portería.

    • Anuncios
  • FBL-WC-2026-MATCH01-MEX-RSAAFP

    «Capaz de lograr lo imposible»

    El traslado a México lo cambió todo para Quinones. Se unió a Tigres en 2016 y, aunque su camino no fue lineal, allí encontró lo que Colombia no le dio: tiempo, visibilidad y confianza.

    Su tío, Jefferson Quiñones, lo resumió en LA FM tras la victoria 2-0 sobre Sudáfrica: «Julian siempre ha demostrado ser alguien capaz de lograr lo imposible. Hoy vive su gran sueño: jugar su primer Mundial».

    Quinones no es el primer delantero naturalizado con la presión de México. En este siglo, Guillermo Franco y Rogelio Funes Mori también vistieron la verde, blanca y roja, pero ninguno marcó en un Mundial. Quinones, en cambio, solo necesitó nueve minutos.


  • FBL-MEX-TIGRES-ATLASAFP

    Tierra sagrada

    Por suerte, la sede de la selección colombiana para el Mundial está en Guadalajara, en la Academia Atlas FC. Para Quiñones, ese lugar es territorio sagrado.

    Allí se convirtió en el rey del Atlas tras dejar Tigres en 2021. Con él, el equipo rompió una sequía de 70 años y ganó el Apertura 2021. Meses después repitió título. Dos títulos consecutivos, bicampeonato, después de siete décadas de espera.

    Quinones fue clave: en la final del Clausura 2022 ante Pachuca marcó en la ida y puso al Atlas 2-0, camino al bicampeonato. Ese gol lo elevó de jugador clave a leyenda.

    Por eso, su regreso a Guadalajara el jueves, cuando México enfrente a Corea del Sur, será especial. Quiñones ya no es solo el exdelantero del Atlas; es la chispa de la selección mexicana en el Mundial y vuelve a una ciudad llena de sus mejores recuerdos futbolísticos.

    Les dio títulos que parecían inalcanzables. Ahora busca repetir la hazaña con México.


  • Al Nassr v Al Qadsiah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    La superestrella saudí

    Quinones dejó una huella imborrable en la Liga MX. En Tigres, Lobos BUAP, Atlas y América marcó 75 goles y dio 20 asistencias en 206 partidos de liga. En todas las competiciones de primera división sumó 88 goles.

    Además, esos goles le dieron medallas: fue campeón con Tigres, bicampeón con Atlas y de nuevo con América. Cuando partió al Al-Qadsiah en verano de 2024, ya no era solo un delantero explosivo; era un ganador capaz de manejar la presión de las finales.

    Después llegó Arabia Saudí y un reconocimiento de otro nivel.

    Fichó por el Al-Qadsiah en un traspaso récord de 16 millones de dólares y, en su primera temporada, anotó 25 goles en todas las competiciones.

    En la 2025-26 marcó 33 tantos en 31 encuentros de liga, incluido un hat-trick ante Al-Ittihad que lo situó por encima de Ivan Toney y Cristiano Ronaldo. También aportó cuatro goles en la Copa del Rey.

    Desde Hugo Sánchez, la selección no tenía un delantero mexicano con ese nivel goleador rumbo a un Mundial. La Liga Saudí no es La Liga y Quinones no es Hugo, pero marcar con frecuencia sigue siendo clave.

  • Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Disfrutar del momento

    Rara vez un futbolista hace que el Estadio Azteca parezca su patio trasero. Ese coloso suele devorar a los jugadores antes de acogarlos: la altitud, el ruido, la historia y las expectativas pesan.

    Quinones, sin embargo, se mostró cómodo desde el primer pitido contra Sudáfrica. Cada vez que tocó el balón creó peligro: directo sin prisa, agresivo sin imprudencia. Entendió la importancia del momento y no se achicó. Y cuando llegó la oportunidad, hizo lo que México llevaba años esperando: remató.

    Ese primer gol cambió el ánimo del torneo. México esperaba un respiro y Quinones se lo dio. Ahora, las ilusiones de llegar lejos en casa dependen de que mantenga este nivel.


  • Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Hacer realidad los sueños

    La historia de Quinones es compleja: no se reduce a un rechazo o a conveniencia. Es colombiano, representó a su país en categorías inferiores y sigue ligado a su pueblo, Magui Payán. Pero también ha sido claro con México.

    «La gente que no conoce mi historia siempre te va a juzgar», declaró Quinones a ESPN MX. «Pero eso realmente no importa. Lo que importa es lo que siento, y siento mucho amor por México».

    Su madre, Gloria, lo comprende: «Me dolió dejarlo allí, pero sabía que era por su sueño... Nadie es profeta en su tierra. Cuando tienes un sueño, vas adonde sea para cumplirlo».

    Ahora ese sueño incluye el Mundial: dos países lo siguen. Tiene madre colombiana, camiseta mexicana, una Bota de Oro saudí y un estadio que ya marcó su camino. Quizá la mejor versión de Quiñones aún esté por llegar. 



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