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El ascenso de Brian Gutiérrez, el papel de Edson Álvarez y las decisiones de Javier Aguirre sobre la convocatoria: cinco claves para el México-Australia

FEATURES
World Cup
Javier Aguirre Onaindía
B. Gutierrez
L. Romo
E. Alvarez
T. Popovic
M. Ryan
S. Gimenez
Mexico
Australia

México se medirá a Australia en el Rose Bowl en un amistoso clave rumbo al Mundial, mientras Javier Aguirre define la lista que ‘El Tri’ anunciará de 26 jugadores.

Mientras otras selecciones anuncian sus listas definitivas para el Mundial, «El Tri» aún hace ajustes.

Los futbolistas que juegan en el extranjero recortaron sus vacaciones para sumarse a la concentración y entrar en modo Mundial antes del debut del 11 de junio en el Azteca. Javier “Vasco” Aguirre aprovecha cada minuto para definir la mejor versión de El Tri y sorprender en casa.

Así, la breve pero intensa gira por el área de Los Ángeles va más allá de un simple amistoso. El sábado, en el Rose Bowl, El Tri sentirá de cerca el respaldo de su enorme afición en Estados Unidos. El miércoles por la mañana, MexTour informó que ya se habían vendido más de 70 000 entradas, convirtiendo Pasadena en una fiesta previa al Mundial.

La última vez que se vieron en Estados Unidos, en 2023 en el AT&T Stadium de Arlington, el partido acabó 2-2 ante 52 787 espectadores, con tantos de Raúl Jiménez y César “Chino” Huerta para México tras ir 2-0 abajo.

Más de 20 de los convocados tienen casi asegurada su plaza, pero el amistoso será una de las últimas oportunidades para los que aún buscan convencer. El sábado se disputará la prueba final antes de que México anuncie, el 1 de junio, la lista definitiva de 26 jugadores.

Estas son las cinco claves de GOAL para el duelo en el Rose Bowl.

  • Mexico v Ghana - International FriendlyGetty Images Sport

    ¿Podrá Brian Gutiérrez afianzarse en el once inicial?

    Nada intimida a Brian Gutiérrez.

    Desde su llegada al fútbol mexicano, procedente del Chicago Fire FC, Gutiérrez ha jugado con la actitud de alguien que siempre busca hacer que las cosas sucedan, ya sea con las Chivas o con El Tri. Pide el balón, se cuela en zonas peligrosas y asume con naturalidad su rápido crecimiento.

    Aguirre conoce su potencial y valora su tenacidad en un equipo que necesita nuevas estrellas. México lleva años buscando jugadores ofensivos capaces de romper el ritmo, crear entre líneas y asumir responsabilidades sin esperar permiso, y Gutiérrez ya muestra esas cualidades.

    Los dos próximos amistosos le ofrecen la chance de afianzarse en el once. Desde su llegada a México a principios de enero, su ascenso ha sido imparable. No rehúye el protagonismo, pero prefiere demostrar su valía en la cancha, donde cada partido le ha ganado la confianza de compañeros y cuerpo técnico.

    • Anuncios
  • FBL-FRIENDLY-MEX-NZLAFP

    ¿Qué importancia puede tener Luis Romo para Aguirre?

    Ahora puede parecer extraño que Luis Romo se convierta en clave para México en el Mundial. Los minutos que ha jugado con Aguirre aún no lo muestran. Pero su estilo lo hace uno de los más interesantes de la concentración.

    Ante Ghana pasó sin esfuerzo de la defensa al medio, versatilidad clave para Aguirre mientras México define si juega con tres atrás, doble pivote o un centro del campo camaleónico.

    Puede actuar como líbero y, minutos después, aparecer en el área rival. Recuerda a Yaya Touré: aunque no tiene su mismo repertorio técnico, también lee el partido desde varias zonas y adapta su influencia sin que el sistema gire en torno a él.

    Además, en esta concentración ha mejorado su condición física con el cuerpo técnico de Aguirre. Así lo destacó tras el 2-0 ante Ghana. El Mundial exigirá esfuerzo físico y mental, sobre todo en el debut a gran altitud en Ciudad de México. Romo lo sabe, y eso podría convertirlo en una pieza clave, ya sea de inicio o como recambio.

  • edson alvarezGetty Images

    ¿Qué papel desempeña ahora Edson Álvarez?

    En Puebla, Edson Álvarez jugó de central, lo que intensificó una de las mayores incógnitas tácticas de México.

    Álvarez no solo busca minutos; quiere recuperar su puesto, su ritmo y la sensación de ser pieza clave para el Tri. Su paso por el Fenerbache no terminó como esperaba, pero sus etapas en el Ajax y el West Ham mostraron a un futbolista brillante, capaz de cubrir varios roles defensivos.

    Nunca se echa atrás ante la adversidad: posee un carácter guerrero que recuerda a los grandes boxeadores mexicanos, de Julio César Chávez a Saúl “Canelo” Álvarez, marcado por orgullo, resistencia y negativa a rendirse.

    Aguirre lo sabe, por lo que gestionar su papel se complica. El buen momento de Erik Lira ofrece a México otra opción, quizá más limpia con el balón. Ante rivales que se repleguen y obliguen a El Tri a construir con paciencia, Lira puede tener ventaja. Pero frente a equipos que impongan duelos físicos, el pedigrí defensivo de Álvarez resulta difícil de ignorar.

    Los próximos partidos definirán cómo lo ve Aguirre antes del debut mundialista: ¿es un mediocampista defensivo, un tercer central o un recurso situacional?

  • Mat Ryan AustraliaGetty

    ¿Podrá Australia poner en aprietos a México?

    Australia no será un rival pasivo en el Rose Bowl.

    Los Socceroos están en plena fase de evaluación rumbo al Mundial. El equipo de Tony Popovic se concentró en Sarasota, Florida, antes de viajar a Los Ángeles para enfrentar a México. Australia debe entregar su lista definitiva antes del 1 de junio, y Popovic aprovecha estos días para observar a más jugadores.

    En Catar 2022 superó la fase de grupos y complicó a Argentina en octavos, perdiendo 2-1. Ese torneo confirmó su capacidad para sufrir, mantenerse ordenado y hacer daño aunque no tenga el balón.

    Mat Ryan aporta experiencia en la portería, Harry Souttar domina el juego aéreo y Jackson Irvine junto a Connor Metcalfe aportan la garra del St. Pauli en el medio. Nestory Irankunda añade explosividad. Awer Mabil, Martin Boyle y Mathew Leckie aportan experiencia en las bandas, mientras que Alessandro Circati y Kye Rowles suman profundidad defensiva. La lesión de Riley McGree es un golpe, pero Australia conserva estructura y calidad.

    Para México, eso puede ser justo lo que Aguirre necesita. Australia no se limitará a abrir espacios y dejar que El Tri se sienta cómodo; pondrá a prueba su paciencia, su defensa en reposo y su capacidad para convertir la posesión en peligro real.

  • Santiago GimenezGetty

    ¿Podrá Santiago Giménez dar un giro a su trayectoria antes del Mundial?

    Santiago Giménez llega a la recta final con una de las historias personales más interesantes de la plantilla.

    Su temporada 2025-26 con el AC Milan terminó con solo un gol en 18 partidos, cifra lejana a los 65 tantos en 105 juegos que marcó con el Feyenoord y que lo consolidaron como uno de los delanteros mexicanos más prometedores de Europa.

    Al inicio del mandato de Aguirre, su papel parecía fundamental: fue titular junto a Raúl Jiménez en la Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf 2025, demostrando que el técnico confía en la dupla. El cuerpo técnico sigue valorándolo y lo ve como una pieza clave del ataque de El Tri.

    Pero el Mundial no espera; lo mejor para “Santi” es simple: anotar en algún amistoso y recordar a todos su valor.

    Pocos mexicanos juegan en un grande de Europa; él lo hace, y en su primer Mundial debe demostrarlo.

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