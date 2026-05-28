El ascenso de Brian Gutiérrez, el papel de Edson Álvarez y las decisiones de Javier Aguirre sobre la convocatoria: cinco claves para el México-Australia

Mientras otras selecciones anuncian sus listas definitivas para el Mundial, «El Tri» aún hace ajustes.

Los futbolistas que juegan en el extranjero recortaron sus vacaciones para sumarse a la concentración y entrar en modo Mundial antes del debut del 11 de junio en el Azteca. Javier “Vasco” Aguirre aprovecha cada minuto para definir la mejor versión de El Tri y sorprender en casa.

Así, la breve pero intensa gira por el área de Los Ángeles va más allá de un simple amistoso. El sábado, en el Rose Bowl, El Tri sentirá de cerca el respaldo de su enorme afición en Estados Unidos. El miércoles por la mañana, MexTour informó que ya se habían vendido más de 70 000 entradas, convirtiendo Pasadena en una fiesta previa al Mundial.

La última vez que se vieron en Estados Unidos, en 2023 en el AT&T Stadium de Arlington, el partido acabó 2-2 ante 52 787 espectadores, con tantos de Raúl Jiménez y César “Chino” Huerta para México tras ir 2-0 abajo.

Más de 20 de los convocados tienen casi asegurada su plaza, pero el amistoso será una de las últimas oportunidades para los que aún buscan convencer. El sábado se disputará la prueba final antes de que México anuncie, el 1 de junio, la lista definitiva de 26 jugadores.

Estas son las cinco claves de GOAL para el duelo en el Rose Bowl.