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Ayyoub Bouaddi Morocco GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Traducido por

El ascenso de Ayyoub Bouaddi: joven promesa marroquí con mentalidad de grandes partidos, capaz de brillar en cualquier equipo europeo

Opinion
Marruecos
World Cup
A. Bouaddi
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FEATURES
Escocia vs Marruecos

A poco más de un mes del inicio del Mundial, Ayyoub Bouaddi aún no había decidido qué selección representar: la de su país natal, Francia, o la de sus padres, Marruecos. Tras reflexionar, optó por Marruecos, y por ahora parece la decisión acertada.

El debut del sábado ante Brasil mostró que Bouaddi toma decisiones casi perfectas. Bajo intensa presión, recuperó el balón, superó el peligro y eligió lo correcto: un pase preciso o un regateo fácil.

Así, ofreció a sus compañeros la base perfecta para poner en aprietos a Brasil en un emocionante 1-1 en Nueva Jersey. Su madurez sorprendió al mundo, pero ni sus entrenadores ni sus compañeros —actuales o anteriores— se mostraron sorprendidos, pues desde hace tiempo lo ven como una futura superestrella.

  • Ayyoub Bouaddi Lille 2023-24Getty Images

    «Destinado al éxito»

    Bouaddi nació en Senlis, norte de Francia, y a los cinco años empezó a jugar al fútbol en Creil. A pesar del interés del París Saint-Germain y el Mónaco, fichó por el Lille en 2021, con solo 13 años.

    «Ayyoub era una elección obvia: alto, cómodo en el centro del campo, con gran técnica y visión de juego», declaró el exentrenador Georges Tournay a L’Équipe. «Estaba destinado al éxito, un poco como Raphaël Varane».

    Poco más de dos años después, firmó su primer contrato profesional con el club de la Ligue 1. «Estoy muy contento», declaró en la web de Les Dogues. «Era uno de mis objetivos. Ahora solo quiero seguir trabajando cada día para, con el tiempo, incorporarme a la plantilla del primer equipo».

    Logró ese objetivo mucho antes de lo esperado.

    • Anuncios
  • Ayyoub Bouaddi Lille 2023-24Getty Images

    «Jugador con futuro»

    Bouaddi ascendió rápido en las categorías inferiores del Lille y ya había jugado con el filial en la quinta división cuando, el 5 de octubre de 2023, el entrenador Paulo Fonseca lo incluyó en el once inicial para el partido de la Conference League contra el KI Klaksvik.

    Con solo 16 años y tres días, se convirtió en el jugador más joven en disputar una competición de clubes de la UEFA y en el más joven del Lille desde 1981. Fonseca declaró: «Hemos descubierto a un jugador para el futuro». Y no se equivocó: dossemanas después debutó en Ligue 1 ante el Brest y se convirtió en el futbolista más joven de la era moderna del campeonato.

    Solo dos semanas después, debutó en la Ligue 1 ante el Brest y se convirtió en el jugador más joven de la competición en el siglo XXI. Antes de acabar la temporada 2023-24 sumó 16 partidos con el primer equipo. Así que no extrañó que el Lille le ampliara el contrato hasta 2027 ese verano.

    «Estoy orgulloso y feliz de seguir la aventura con el LOSC, el club que me dio una oportunidad y me permitió debutar como profesional», declaró el centrocampista. «¿Mis ambiciones para la próxima temporada? Darlo todo para alcanzar los objetivos del club y hacer que nuestros aficionados se sientan orgullosos».

  • ¡Que tengas un feliz cumpleaños!

    Los aficionados del Lille se enorgullecieron de Bouaddi tras su actuación serena en la sorpresiva, pero merecida, victoria 1-0 sobre el campeón europeo Real Madrid el 2 de octubre de 2024.

    El día de su cumpleaños 17, y pese a medirse a Jude Bellingham, Fede Valverde, Aurélien Tchouameni y Eduardo Camavinga, Bouaddi mostró total serenidad en el centro del campo. Completó 43 de 44 pases, y el Stade Pierre-Mauroy le dedicó una ovación final.

    El técnico del Lille, Bruno Genesio, destacó la madurez del joven, quien un año antes había ganado un concurso de oratoria ante la primera dama francesa, Brigitte Macron.

    «Es un chico con la cabeza muy bien puesta», declaró Genesio a la prensa. «Sabemos de lo que es capaz. Tiene el talento necesario para jugar a este nivel. Debe seguir demostrando su valía, pero no creo que haya mucho de qué preocuparse».

    Genesio acertó: en el último encuentro de la fase de grupos, antes del parón internacional de noviembre, Bouaddi volvió a brillar y fue nombrado mejor jugador tras el 1-1 contra la Juventus.

  • Aston Villa FC v Lille OSC - UEFA Europa League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Rumores de traspasos

    La actuación de Bouaddi ante la Juventus, como era de esperar, provocó rumores sobre su posible fichaje por el gigante de Turín. Después se supo que Fonseca había intentado, sin éxito, convencer al AC Milan para que fichara a su protegido cuando llegó a San Siro en el verano de 2024.

    Sin embargo, ninguno puede ficharlo: su valor se ha disparado tras ser titular en 37 partidos con el Lille y llamar la atención de la élite europea.

    Según rumores, el presidente Olivier Letang pedirá al menos 70 millones de libras (94 millones de dólares) por un jugador considerado el más talentoso desde Eden Hazard hace casi dos décadas, pero esa cifra no asustará a sus muchos pretendientes.


  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Brillante contra Brasil

    El interés por Bouaddi ha crecido tras su dominio en el centro del campo ante Brasil, con Casemiro y Bruno Guimaraes. PSG, Bayern, Liverpool y Arsenal lo siguen de cerca.

    En el único duelo hasta ahora entre dos equipos del top 10, Bouaddi fue el más influyente: ganó más duelos que nadie y ningún centrocampista tocó más veces el balón.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-MARAFP

    Una decisión importante que tomar

    Es dudoso que Bouaddi se beneficie ya de fichar por el PSG este verano, pues Luis Enrique cuenta con el que muchos consideran el mejor trío de centrocampistas del mundo, lo que podría limitar su tiempo de juego en una etapa clave de su formación.

    Además, en el Allianz Arena tendría por delante a Joshua Kimmich, aunque el Bayern deberá buscar pronto un sucesor y Bouaddi es uno de los pocos talentos disponibles.

    En Arsenal la competencia es igual de dura: Martin Zubimendi, fichado por 56 millones de libras, perdió la titularidad ante Myles Lewis-Skelly ya en su primera temporada en Londres. Sin embargo, la incapacidad de los Gunners para mantener la posesión ante rivales de élite quedó expuesta en la final de la Liga de Campeones contra el PSG, lo que explica por qué Mikel Arteta parece desesperado por fichar a Bouaddi, quien ofrece la combinación ideal de físico y técnica.

    El gran interés del Liverpool resulta aún menos sorprendente, dado que su mediocampo falló repetidamente la temporada pasada, y Bouaddi parece ser el número 6 atlético y consumado que los Reds llevan reclamando desde la época de Jürgen Klopp en el club.

    El centrocampista reconoce el interés, pero ahora solo piensa en llevar a Marruecos lo más lejos posible en el Mundial. Cuando deba elegir, tendrá varias opciones y, por lo mostrado hasta ahora, seguro que acertará.

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