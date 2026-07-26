El artífice de la gloria: revolución argentina para impedir la salida de Scaloni

Los acontecimientos se aceleran en el panorama deportivo argentino, tras las preocupantes declaraciones que realizó el seleccionador de la absoluta, Lionel Scaloni, después de la derrota en la final del Mundial ante España.

El diario "Sport" señaló en un informe que las voces de la afición y de los jugadores se han unido en peticiones públicas que instan a Scaloni a renovar su contrato y a continuar en su cargo como técnico de la Albiceleste.

Scaloni había desatado la inquietud de los aficionados argentinos tras sus declaraciones, en las que dijo: "Me sentaré con el presidente de la federación, tengo una idea de lo que voy a hacer, ya que mi contrato termina a finales del próximo diciembre, y después veremos qué ocurre".

Y añadió: "Realmente no sé si es posible lograr un éxito mayor que el conseguido, y debemos evaluar la situación".

Aquellas palabras bastaron para encender una revolución de emociones en la calle argentina, donde la afición se lanzó en intensos intentos por convencer a Scaloni de que cambie de postura y se eche atrás en la decisión que, al parecer, ya ha tomado en gran medida.

En medio de la incertidumbre que rodea su futuro, los últimos días han sido testigos de la llegada de un gran número de seguidores de la selección argentina hasta la casa de Scaloni, en un gesto colectivo de lealtad para expresar su apoyo absoluto y pedirle que reconsidere su postura y prolongue su contrato.

Por su parte, Scaloni acogió estos sinceros sentimientos con enorme gratitud; se preocupó por salir a saludar a la afición en más de una ocasión, mostrando su gran agradecimiento por su respaldo y su continuo cariño.