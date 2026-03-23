El Arsenal ya ha visto cómo las derrotas en la final de la Copa de la Liga le echaban por tierra la temporada en otras ocasiones; Mikel Arteta debe encontrar la manera de deshacerse de una vez por todas de la etiqueta de «equipo que se viene abajo en los momentos decisivos»

Arsène Wenger nunca ganó una Copa de la Liga en más de dos décadas al frente del Arsenal. Intentó enfocar esta competición como un campo de pruebas para los jóvenes promesas del club y con fines experimentales. «Le Professeur» no logró alcanzar su primera final en esta competición hasta 2007 y, como recompensa, decidió alinear a los jugadores que les habían llevado hasta allí. La media de edad de la alineación, de 21 años, fue la más joven de la historia en una final profesional inglesa. Se enfrentaron a un Chelsea dirigido por José Mourinho, que en aquel momento había ganado dos Premier League consecutivas y era, en la práctica, la respuesta inglesa a los «Galácticos».

La diferencia entre las dos alineaciones era tan abismal que solo se puede apreciar al enumerarlas para comprender la diferencia de calidad. Mourinho alineó a su mejor once: Petr Cech; Lassana Diarra, John Terry, Ricardo Carvalho, Wayne Bridge; Claude Makelele, Michael Essien, Michael Ballack, Frank Lampard; Didier Drogba, Andriy Shevchenko.

En el bando rojo, Wenger alineó a: Manuel Almunia; Justin Hoyte, Kolo Touré, Philippe Senderos, Armand Traoré; Theo Walcott, Cesc Fàbregas, Denilson, Abou Diaby; Jérémie Aliadière, Julio Baptista.

Sorprendentemente, el Arsenal se adelantó gracias a un Walcott de 17 años, pero Drogba empató poco después. Un partido muy reñido se convirtió en un caos en el tiempo añadido después de que Drogba adelantara al Chelsea, con John Obi Mikel, Emmanuel Adebayor y Touré expulsados.

La opinión general tras la última final de la Copa de la Liga en el Millennium Stadium de Cardiff fue que el Arsenal fue el mejor equipo ese día y se había posicionado para el futuro, pero acabó desmoronándose tanto a corto como a largo plazo. El equipo de Wenger solo ganó tres de sus 12 partidos restantes de la Premier League esa temporada y fue eliminado de la Liga de Campeones en octavos de final por el PSV Eindhoven, mientras que no volvería a levantar ningún título hasta 2014.