El Arsenal y el Inter conocen las exigencias salariales de Leon Goretzka, mientras el centrocampista sopesa sus opciones de cara al verano antes de abandonar el Bayern de Múnich
Se revelan las demandas de traspaso del veterano del Bayern
Según Tuttosport, finalmente se ha revelado el marco financiero para la inminente salida de Goretzka del Bayern de Múnich. El centrocampista de 31 años se convertirá en un agente libre muy codiciado cuando expire su contrato actual el 30 de junio. Sus representantes en la agencia ROOF han establecido firmemente sus requisitos básicos y los han comunicado a todos los posibles pretendientes de Europa.
El internacional alemán pide específicamente un contrato garantizado de tres años por valor de 6,5 millones de euros netos por temporada. Para el Inter, cumplir con éxito esta importante cifra económica lo situaría inmediatamente a la altura de sus jugadores mejor pagados. Encajaría perfectamente con los salarios actuales de sus estrellas del mediocampo, Nicolo Barella y Hakan Calhanoglu, ya que el campeón italiano busca renovar estratégicamente su plantilla para la próxima campaña.
El Arsenal y el Inter se disputan el refuerzo para el centro del campo.
La intensa batalla por el fichaje del experimentado centrocampista no se limita al San Siro, ya que el Arsenal de Mikel Arteta está muy involucrado en la carrera por su traspaso. El equipo de la Premier League inglesa busca activamente añadir calidad ganadora y presencia física a su mediocampo. Según se informa, consideran que la estrella saliente del Bayern de Múnich encaja perfectamente en su táctica para ayudarles a competir al más alto nivel en múltiples frentes la próxima temporada.
Aunque el interés del Arsenal sigue siendo una gran amenaza, el Inter tiene actualmente una ligera pero clara ventaja sobre sus rivales nacionales en Italia. Los nerazzurri lideran cómodamente un grupo de perseguidores que incluye al Juventus, al AC Milan y al Nápoles. Consideran este traspaso gratuito como una oportunidad única para mantener su dominio nacional, al tiempo que se preparan de forma proactiva para las posibles salidas este verano de Davide Frattesi y Henrikh Mkhitaryan.
Una carrera llena de éxitos en el fútbol alemán
El imponente centrocampista se ha labrado una formidable reputación en la máxima categoría del fútbol alemán desde que debutó como profesional. Comenzó su andadura futbolística en el Bochum antes de fichar por el Schalke en julio de 2013 por 3,25 millones de euros. Dejó huella en Gelsenkirchen, donde marcó 19 goles en 147 partidos, lo que le valió un traspaso gratuito al Bayern de Múnich en 2018.
Su prolongada estancia en Baviera ha sido un éxito fenomenal, ya que ha disputado 296 partidos y ha conseguido seis títulos de la Bundesliga y la corona de la Liga de Campeones de 2020. En el ámbito internacional, ha seguido siendo un pilar fiable de la selección alemana desde su debut con la selección absoluta en mayo de 2014, con 67 partidos internacionales y 15 goles.
Evaluación del impacto en el mercado de su salida
A pesar de su extenso palmarés y de una impresionante colección de trofeos, la actual temporada de Goretzka en Múnich ha supuesto una notable reducción de su indiscutible papel como titular. A lo largo de la campaña en curso, el centrocampista ha acumulado un total de 32 partidos en todas las competiciones, incluidos 21 en la Bundesliga y seis en la Liga de Campeones. Sin embargo, solo 17 de ellas han sido como titular, ya que solo ha disputado un total de 1457 minutos y ha marcado dos goles.
Este cambio de dinámica en el Allianz Arena ha hecho que su inminente salida sea un paso lógico y beneficioso tanto para el jugador como para el club. A medida que se acerca rápidamente el mercado de fichajes de verano, su destino final probablemente dictará la primera gran ficha que caerá en el mercado. Tanto el Arsenal como el Inter parecen totalmente dispuestos a hacer un importante compromiso financiero para asegurarse un jugador de su innegable calibre y vasta experiencia europea.
