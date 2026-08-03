El Arsenal ve rechazada su oferta inicial por Bruno Guimaraes mientras el Newcastle lucha por retener a su capitán

Newcastle ha rechazado una oferta inicial del Arsenal por los servicios de Guimaraes tras unas conversaciones directas, según Sky Sports. El Arsenal, reciente campeón nacional, ha identificado al jugador de 28 años como un objetivo prioritario para reforzar sus opciones en el centro del campo de cara a la nueva temporada. Sin embargo, la directiva de St James' Park ha dejado claro que no tiene intención de dejar salir a su estrella sin presentar batalla.

A pesar de este rechazo inicial, el Arsenal está debatiendo internamente si volver con una oferta mejorada. El centrocampista brasileño, que llegó procedente del Lyon por 40 millones de libras en 2022, se ha convertido en el corazón del Newcastle, con 195 partidos disputados y 31 goles.







