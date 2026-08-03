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El Arsenal ve rechazada su oferta inicial por Bruno Guimaraes mientras el Newcastle lucha por retener a su capitán
El Newcastle se mantiene firme ante la primera ofensiva del Arsenal
Newcastle ha rechazado una oferta inicial del Arsenal por los servicios de Guimaraes tras unas conversaciones directas, según Sky Sports. El Arsenal, reciente campeón nacional, ha identificado al jugador de 28 años como un objetivo prioritario para reforzar sus opciones en el centro del campo de cara a la nueva temporada. Sin embargo, la directiva de St James' Park ha dejado claro que no tiene intención de dejar salir a su estrella sin presentar batalla.
A pesar de este rechazo inicial, el Arsenal está debatiendo internamente si volver con una oferta mejorada. El centrocampista brasileño, que llegó procedente del Lyon por 40 millones de libras en 2022, se ha convertido en el corazón del Newcastle, con 195 partidos disputados y 31 goles.
- AFP
Guimaraes toma cartas en el asunto
La situación se ha complicado por el propio deseo del jugador de marcharse al norte de Londres. Según se informa, el centrocampista ha viajado a la concentración de pretemporada del club en La Manga, España, con la única intención de presentar una solicitud formal de traspaso y mantener conversaciones decisivas para forzar su salida del club.
La frustración del centrocampista se ha visto alimentada por las salidas de figuras clave, incluido el exentrenador Eddie Howe y compañeros como Anthony Gordon y Sandro Tonali. Guimaraes ya rindió homenaje a su antiguo técnico en las redes sociales, al escribir: "¡¡Rey de este club!! Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Me encantó disfrutar de nuestro tiempo juntos. ¡Gracias por hacerme mejor jugador y mejor persona!"
Matthias Jaissle se enfrenta a una crisis inmediata en la plantilla
La creciente saga del traspaso supone un quebradero de cabeza inmediato para Jaissle, de quien se espera que tome las riendas en St James' Park, pero que aún no ha sido presentado oficialmente como entrenador. El técnico de 38 años había planeado construir su equipo en torno al capitán brasileño, pero ahora se enfrenta a la posibilidad de perder al jugador más influyente del club antes incluso de hacerse cargo de su primer partido oficial.
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Los cambios radicales continúan en St James' Park
La posible salida de Guimaraes sería otro hito significativo en un verano de agitación para el Newcastle. El club ya se ha movido en el mercado, activando recientemente una cláusula de rescisión de 25,7 millones de libras para el portero Lukas Hornicek, que competirá con Nick Pope, de 34 años.
El Newcastle tiene programado para el sábado un amistoso de pretemporada contra el Valencia, lo que deja a Jaissle muy poco tiempo para asentar su plantilla. Se espera que Guimaraes se una al grupo en España para entrenarse, pero su atención sigue centrada en cerrar un traspaso al Emirates.
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