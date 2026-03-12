El Arsenal «trabaja en un acuerdo» para fichar a una estrella de la Bundesliga por 60 millones de libras tras enviar a un ojeador a ver en acción al internacional francés

Mikel Arteta se niega a quedarse quieto en su búsqueda de la perfección defensiva, y ahora Castello Lukeba, del RB Leipzig, está firmemente en el punto de mira del Arsenal. El defensa de 23 años se ha convertido en uno de los jugadores más fiables de la Bundesliga, lo que, según se informa, ha llevado al club del norte de Londres a iniciar conversaciones sobre un posible traspaso en verano.

Aunque los Gunners aún no han presentado una oferta formal, la directiva del club está haciendo las comprobaciones oportunas. L'Equipe informa de que recientemente se enviaron ojeadores a Alemania para ver al central en acción durante el empate 2-2 del Leipzig con el Borussia Dortmund, donde, según se informa, la compostura y la velocidad de recuperación de Lukeba impresionaron a los representantes.