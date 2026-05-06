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El Arsenal toma una decisión crucial sobre el contrato de Mikel Arteta mientras espera los resultados de la Premier League y la Liga de Campeones
Recompensar el éxito transformador en la gestión
Según el experto en fichajes Fabrizio Romano, el Arsenal quiere asegurar el futuro de Mikel Arteta. El técnico español, que fue segundo de Pep Guardiola en el Manchester City, dirige el equipo desde diciembre de 2019. Desde entonces ha ganado una FA Cup y dos Community Shields. Según Romano, el club le ofrecerá un nuevo contrato este verano pese a que su vínculo actual vence en 2027.
La lucha por el título y las negociaciones contractuales
Aunque el entrenador está centrado en la temporada actual, Romano señaló que el plan «ya se decidió en marzo, independientemente de los resultados al final de la temporada». Añadió que Arteta «quiere centrarse ahora en los títulos, pero está enamorado del proyecto del Arsenal y espera con interés las conversaciones», y confirmó que «el acuerdo se cerrará pronto». En la Premier League, el Arsenal lidera con 76 puntos en 35 jornadas, cinco más que el Manchester City, que tiene un partido menos. Los Gunners buscan su primer título nacional desde 2003-2004.
En busca de la gloria europea histórica
Además de su gran racha liguera, el club aspira a un título europeo histórico. El Arsenal superó al Atlético de Madrid en una tensa semifinal de la Liga de Campeones. Tras empatar 1-1 en la ida, los Gunners vencieron 1-0 en casa y avanzaron a la final de Budapest. Es su segunda final europea y la primera desde la derrota ante el Barcelona en 2005-2006. Ahora están a un paso de un doblete histórico que consolidaría el legado de Arteta.
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¿Qué le depara el futuro a Arteta?
Con su renovación cercana, Arteta está listo para construir una dinastía. Sea cual sea el resultado de los partidos de liga o la final europea, la directiva lo ve como el líder ideal para mantener al Arsenal como una potencia por años.