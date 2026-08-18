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«El Arsenal tiene potencial»: la leyenda del Manchester United Wayne Rooney lanza una enorme predicción sobre el título de la Premier League
Confían en el Arsenal para conquistar el título
Rooney ha respaldado al Arsenal para defender con éxito su corona de la Premier League esta temporada. El cinco veces campeón de liga cree que el equipo de Mikel Arteta es el claro favorito e incluso podría «escaparse» con el título. El Arsenal puso fin a una espera de 22 años para proclamarse campeón de Inglaterra la pasada temporada y parece excepcionalmente bien posicionado para retener el trofeo.
Comenzará la defensa del título el viernes por la noche contra el recién ascendido Coventry City. El Arsenal ya ha conquistado un primer título esta temporada tras vencer al Manchester City en la Community Shield. El conjunto de Arteta dominó el partido y dejó una señal importante con una victoria de peso antes de la nueva campaña.
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Los rivales afrontan cambios de entrenador
En declaraciones en el pódcast Stick to United, Rooney destacó la incertidumbre que rodea a los posibles perseguidores del Arsenal en la parte alta de la tabla. Señaló que varios grandes clubes están atravesando actualmente transiciones importantes.
«Miras al Arsenal y al Manchester City: el Chelsea será mucho mejor esta temporada, el Tottenham será mejor. También está el Liverpool. Así que va a ser difícil», explicó Rooney.
«El Arsenal tiene el potencial de escaparse, pero por detrás podríamos ver muchos cambios. No sabemos cómo le irá al Manchester City sin Pep Guardiola ni cómo le irá al Liverpool, pero creo que será mejor, y el Chelsea sin duda también será mejor, al igual que el Tottenham.
«Así que creo que esta temporada será más difícil y el Manchester United tiene que asegurarse de seguir rondando el top 4 y de mantenerse competitivo. Creo que el Arsenal es el favorito para ganarla, pero ¿puede el Manchester United arrebatarle la segunda plaza al Manchester City y empezar a reconstruirse de nuevo y quizá pelear por el título la próxima temporada?»
El United apunta a la estabilidad del top 4
Preguntado por las perspectivas del United, Rooney pronosticó un cuarto puesto. Elogió al entrenador Carrick por guiar al Manchester United de vuelta a la Champions League, pero advirtió de que mantener ese nivel será complicado.
«Me conformaría con estar entre los cuatro primeros. Creo que quizá cuartos, sigo pensando que necesitan incorporar a dos o tres jugadores más», afirmó Rooney. «Michael Carrick hizo un trabajo fantástico para devolver al Man United a la Champions League. Así que ahora el club tiene que seguir ahí.
«Creo que no es realista pensar que vayan a ganar la Premier League este año, no creo que lo hagan. Este periodo es muy importante para que el United se mantenga lo bastante cerca del Arsenal, que es el campeón y creo que será aún mejor esta temporada, con los jugadores que ha incorporado».
Construyendo hacia el éxito futuro
El equipo de Arteta también se ha reforzado este verano con los fichajes de Bruno Guimaraes y Christos Tzolis. El conjunto del norte de Londres también busca activamente un nuevo central y otro delantero antes de que se cierre oficialmente el mercado de fichajes.
Mientras tanto, el Manchester United ha incorporado a Youri Tielemans y Andrey Santos para reforzar su centro del campo, y sigue vinculado con varios otros nombres, entre ellos la estrella del Newcastle Lewis Hall.
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