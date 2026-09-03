Según The Sun, la preparación del Arsenal para su próximo duelo contra el Chelsea se ha visto afectada por una importante doble preocupación por lesiones. Durante una sesión de entrenamiento abierta celebrada en London Colney el jueves, no hubo rastro del fichaje veraniego Bruno Guimaraes ni del defensa Cristhian Mosquera. La ausencia de ambos jugadores ha generado dudas sobre su disponibilidad para el fin de semana, mientras el Arsenal busca mantener su inicio perfecto en la nueva temporada de la Premier League.

Guimaraes, que llegó al norte de Londres procedente del Newcastle United en un mediático acuerdo de 75 millones de libras durante el mercado de fichajes de verano, ha estado lidiando con un persistente problema en la ingle. El centrocampista brasileño se vio obligado a perderse el estreno del Arsenal en la Premier League contra el Coventry City, aunque sí reapareció brevemente con un cameo de 19 minutos saliendo desde el banquillo ante el Aston Villa el lunes.