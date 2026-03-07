Getty Images Sport
El Arsenal sigue adelante con sus planes de fichar a un centrocampista valorado en 100 millones de euros mientras su agente observa la victoria del Brighton
Los Gunners se fijan en el maestro italiano
El Arsenal ha intensificado su interés por Tonali, del Newcastle, ya que Arteta busca incorporar calidad de talla mundial a su mediocampo. El club del norte de Londres ha identificado al jugador de 25 años como el candidato ideal para liderar su mediocampo hacia una nueva era de dominio nacional y europeo.
El interés alcanzó un nuevo máximo esta semana cuando el representante del jugador, Beppe Riso, fue visto en las gradas durante la victoria del Arsenal sobre el Brighton. Su presencia ha desatado nuevos rumores de que el traspaso a la capital se está convirtiendo en una realidad, a pesar de la asombrosa valoración de 87 millones de libras (116,5 millones de dólares) que los Magpies han puesto al exjugador del AC Milan, según Tuttosport.
La competencia por la estrella de la Azzurri
Las especulaciones sobre el traspaso han aumentado tras los informes sobre el interés de equipos de todo el continente. Aunque el Newcastle se mantuvo firme durante el mercado de invierno, se espera que el panorama cambie al final de la temporada.
Sin embargo, no solo los Gunners están interesados en los servicios del jugador de 25 años. Según se informa, otros equipos europeos de élite, como el Manchester United, la Juventus y el Real Madrid, han estado siguiendo de cerca la situación de Tonali en los últimos meses.
Berta lidera la ofensiva del Arsenal
El director deportivo de los Gunners, Andrea Berta, es un admirador de Tonali desde hace mucho tiempo y, según se informa, es la fuerza impulsora detrás de esta renovada ofensiva. El Arsenal ya había intentado atraer al centrocampista a Londres durante los últimos días del mercado de fichajes de enero, pero el Newcastle lo rechazó, declarando al jugador intocable a mitad de temporada. Con más tiempo para encontrar un sustituto adecuado, los Magpies podrían mostrarse más receptivos a las negociaciones en verano si la jerarquía del norte de Londres satisface su elevada valoración.
La presencia de Riso en el Amex Stadium el miércoles por la noche no fue casual, ya que vio cómo el Arsenal conseguía otro resultado vital. Los movimientos del agente en Inglaterra sugieren que se está preparando un acuerdo que podría acaparar los titulares. Se cree que Berta está preparando una nueva ofensiva en el campo del jugador, aprovechando su relación y el proyecto deportivo del club para convencer a Tonali de que el Emirates es el destino adecuado para el siguiente paso en su carrera.
La atención sigue centrada en St. James' Park.
Independientemente de lo que digan los medios, la prioridad principal de Tonali ahora mismo es terminar bien la temporada con el Newcastle. El equipo de Howe sigue luchando por subir en la tabla de la Premier League, donde ahora mismo está en el puesto 12 con 39 puntos en 29 partidos, a nueve puntos de los puestos europeos.
Los Magpies se enfrentan a una serie de partidos difíciles en las próximas semanas, empezando por el choque contra el Manchester City en la quinta ronda de la FA Cup, seguido de los partidos contra el Barcelona en la Champions League y el Chelsea en la Premier League.
