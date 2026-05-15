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El Arsenal se suma a la pugna por fichar a la estrella del West Ham, Mateus Fernandes, mientras Mikel Arteta intenta «reestructurar» el centro del campo de los Gunners
El Arsenal intensifica su interés por Fernandes
Según The Times, Arteta quiere reforzar el centro del campo y Fernandes es uno de sus objetivos. El técnico del Arsenal prefiere jugadores versátiles y con talento, cualidades que el portugués mostró en su primera temporada en la Premier con el West Ham: 36 partidos, cuatro goles y tres asistencias.
Su polivalencia en la medular encaja con lo que busca Arteta. Además, el Arsenal escuchará ofertas por Christian Norgaard, quien apenas ha jugado desde su llegada del Brentford. Así, Fernandes llegaría para competir con Declan Rice y Martin Zubimendi.
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La pugna por fichar a Fernandes
El Arsenal no es el único interesado en fichar a este joven talento. Antes de su traspaso de 38 millones de libras (51 millones de dólares) del Southampton al West Ham el verano pasado, Fernandes era muy codiciado: diez clubes, entre ellos el Atlético de Madrid, pujaron por él. Ese interés persiste; según informes, el París Saint-Germain lo sigue de cerca, junto a otros objetivos como Julián Álvarez, mientras construye su futuro.
El dilema del descenso del West Ham
West Ham quiere conservar a su joya, pero sus problemas económicos pueden forzarlo a venderlo. El club lo fichó con un contrato de cinco años más una prórroga de uno, y su futuro en la Premier League aún es inestable. Si desciende a la Championship, probablemente tendrá que traspasar al mediocampista de 21 años para cumplir con las normas financieras.
Además, el Southampton percibirá un 15 % de cualquier traspaso futuro. Si Arsenal y PSG se enfrentan por el jugador, el West Ham obtendría una importante plusvalía, aunque eso signifique prescindir de uno de los centrocampistas más prometedores de la categoría.
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La pugna por los fichajes podría intensificarse este verano
Antes de lanzarse al mercado de fichajes, el Arsenal se centra en su lucha por el título. El equipo de Arteta se medirá al Burnley en la Premier League y al París Saint-Germain en la final de la Liga de Campeones.