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El Arsenal se interesa por el agente libre John Stones y por Ezri Konsa, del Aston Villa, tras la grave lesión de William Saliba
Los Gunners, conmocionados por el revés de Saliba
La grave lesión de Saliba, baluarte defensivo de 25 años, ha obligado al Arsenal a revisar sus planes de fichajes de verano. El central francés se perderá varios meses por un problema de espalda sufrido en la semifinal del Mundial contra España.
Su ausencia, clave en la defensa de Mikel Arteta, obliga al club londinense a buscar rápido un central de nivel. Pese a sus aspiraciones nacionales y continentales, la directiva del Emirates sabe que, sin un reemplazo, su progreso podría frenarse.
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Arteta se fija en Stones, un agente libre que ya conoce
Para resolver la crisis, Arteta considera fichar al veterano defensa Stones, libre tras acabar su contrato con el Manchester City. El defensa, de 32 años y con 19 títulos —seis de ellos en la Premier League—, conoce bien los principios de Arteta, lo que lo convierte en una solución inmediata atractiva.
No obstante, ficharlo no será fácil: según Sky Sports, el Chelsea también lo sigue de cerca. A pesar de su edad, Stones es una solución atractiva a corto plazo para Arteta, que quiere mantener el nivel técnico de su defensa mientras Saliba se recupera.
Konsa, en fase de estudio
Si el fichaje de Stones no se concreta, el Arsenal se fijará en Konsa, del Aston Villa. El defensa de 28 años ha destacado en los últimos años y jugó los ocho partidos de Inglaterra en el último Mundial.
Su versatilidad seduce al cuerpo técnico del Arsenal, ya que, al igual que Stones, puede actuar de central o de lateral derecho. Esa capacidad de adaptación es clave para Arteta, quien suele pedir a sus defensas que cambien de posición durante los partidos.
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Forma física frente a cuota: la disyuntiva
La disponibilidad perjudica a Stones: problemas en muslos, pantorrillas y músculos le limitaron a 439 minutos en la Premier la temporada pasada y 547 en la anterior. En diez años en el Etihad nunca superó el 59 % de los minutos disponibles.
Konsa, en cambio, ha sido un fijo en la defensa del Villa: ha jugado al menos 33 partidos de Premier League en cada una de las últimas cinco temporadas sin lesiones graves. Según Opta, lideró la liga en duelos ganados (73 %), un rasgo que atraería a Arteta. Pero su fiabilidad se paga: el Villa pide 60 millones, muy por encima del traspaso gratuito de Stones.
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