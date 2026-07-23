El Arsenal se interesa por el agente libre John Stones y por Ezri Konsa, del Aston Villa, tras la grave lesión de William Saliba

La grave lesión de Saliba, baluarte defensivo de 25 años, ha obligado al Arsenal a revisar sus planes de fichajes de verano. El central francés se perderá varios meses por un problema de espalda sufrido en la semifinal del Mundial contra España.

Su ausencia, clave en la defensa de Mikel Arteta, obliga al club londinense a buscar rápido un central de nivel. Pese a sus aspiraciones nacionales y continentales, la directiva del Emirates sabe que, sin un reemplazo, su progreso podría frenarse.



