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El Arsenal se impuso a varios clubes para fichar a la joven promesa del Leicester tras llegar a un acuerdo sobre el precio del traspaso
El Arsenal ficha a una joven promesa
El equipo de Mikel Arteta se adelantó a sus rivales al cerrar un acuerdo de unos 10 millones de libras por el jugador de 16 años. Según talkSPORT, los Gunners llevaron a buen puerto unas complejas negociaciones para evitar un largo proceso ante el tribunal de compensación. El internacional sub-19 inglés atrajo el interés de ocho clubes, entre ellos Manchester United, Leeds United, Newcastle United, Roma, Bayer Leverkusen y RB Leipzig, antes de elegir el Emirates Stadium.
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Elogios de su antiguo jefe
El joven debutó en la máxima categoría dirigido por una leyenda del Manchester United, entonces su entrenador en el Leicester. Tras su debut histórico en abril de 2025, Ruud van Nistelrooy afirmó: «Se vieron sus grandes cualidades; es un extremo rápido y talentoso. Es un chico estupendo que se merecía esos minutos y, con suerte, tendrá muchos más».
Un rápido ascenso en plena lucha por evitar el descenso
El joven hizo historia al debutar en la máxima categoría contra el Newcastle con solo 15 años y 271 días, quedando solo por detrás de Ethan Nwaneri en los récords de la Premier League de entonces. Después marcó ante el Preston North End y se convirtió en el goleador más joven de la Championship, donde aportó un gol y dos asistencias en 27 partidos. Pese a su aportación, no evitó el descenso a League One, lo que precipitó su salida ese verano.
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¿Y ahora qué?
Tras jugar con cuatro entrenadores en un periodo caótico en los Midlands, Monga llega al Arsenal en busca de estabilidad técnica. Su incorporación aumenta la profundidad de la plantilla de Arteta, que prepara una temporada intensa con el objetivo de revalidar el título nacional y avanzar en la Liga de Campeones.