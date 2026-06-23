El joven hizo historia al debutar en la máxima categoría contra el Newcastle con solo 15 años y 271 días, quedando solo por detrás de Ethan Nwaneri en los récords de la Premier League de entonces. Después marcó ante el Preston North End y se convirtió en el goleador más joven de la Championship, donde aportó un gol y dos asistencias en 27 partidos. Pese a su aportación, no evitó el descenso a League One, lo que precipitó su salida ese verano.