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Katie McCabe transfer GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Traducido por

¡El Arsenal se arrepentirá de haber dejado que Katie McCabe, una de las estrellas de la WSL, se marchara al Chelsea! GOAL evalúa los fichajes más destacados del mercado de verano femenino de 2026

Women's football
Chelsea FC Women
Arsenal Women
K. McCabe
WSL Serie Primavera
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Ya está aquí. El mercado de fichajes de verano de 2026 ya está aquí y se prevé intenso en el fútbol femenino: Alexia Putellas, Sam Kerr y Beth Mead podrían cambiar de equipo en las próximas semanas. Llevamos meses escuchando rumores sobre estos movimientos; solo falta el anuncio oficial, aunque siempre habrá sorpresas.

El año pasado hubo varios traspasos destacados: Manchester United y Manchester City intercambiaron a Grace Clinton y Jess Park, y London City Lionesses batió el récord mundial al fichar a Grace Geyoro del París Saint-Germain.

Este verano se esperan nuevas cifras récord: se rumorea que el Chelsea fichará a la sueca Felicia Schroder por un monto superior al de Geyoro.

Schroder aún tiene contrato, pero podría marcharse como Romee Leuchter (PSG) o Mayra Ramírez (Chelsea) si llega la oferta adecuada. A ellas se suman Georgia Stanway, Mapi León y Ona Batlle, que ya son agentes libres.

Algunos traspasos benefician a todas las partes, pero otros no, y la decisión de un club o de la propia jugadora puede sorprender. En GOAL valoraremos cada fichaje del mercado estival para que sepas quién gana y quién pierde.

Consulta todas nuestras valoraciones a continuación y cuéntanos tu opinión en los comentarios.

  • Katie McCabe Chelsea 2026-27Getty Images

    1 de junio: Katie McCabe (del Arsenal al Chelsea)

    La gestión contractual de McCabe por parte del Arsenal fue confusa. A pesar de ser una jugadora clave y una solución habitual a los problemas derivados de las lesiones, dada su versatilidad, los Gunners estaban dispuestos a dejar marchar a la capitana de Irlanda, quien, como era de esperar, despertó mucho interés a medida que se acercaba el verano. Luego dieron un giro de 180 grados y le ofrecieron un nuevo contrato, aunque The Athletic informó de que «era para un papel muy específico en el equipo de cara al futuro», por lo que la jugadora optó por un nuevo reto. La llegada de la lateral del Barcelona Ona Batlle amortigua el golpe, pero es difícil no pensar que los Gunners se arrepentirán de haber dejado marchar a McCabe y su versatilidad, que resolvió problemas en varias posiciones la temporada pasada, sobre todo porque ahora ella la utilizará para reforzar a un rival directo. Nota: D

    Para el Chelsea: Fichaje fantástico. El club le ganó la pulseada al Manchester City, campeón de la WSL, que buscaba a McCabe para reforzar ese puesto. La temporada pasada el Chelsea rotó a Niamh Charles, Sandy Baltimore y Veerle Buurman en la banda izquierda, pero ninguna es lateral natural. Su llegada permite a Baltimore avanzar al ataque, y a Buurman centrarse en la defensa, donde brilla. Charles, que parece rumbo al City, es buena, pero McCabe es de las mejores en su puesto, así que elevará el nivel del once blue. Nota: A

    Para McCabe: Muchos aficionados del Arsenal están consternados por su fichaje por un rival directo, tras 11 años como leyenda del club. Pero a sus 30 años, esta es una oportunidad para sumarse a otro grande con ambiciones. Encaja a la perfección en el Chelsea, será titular indiscutible y tendrá la oportunidad de ganar muchos títulos, si el club es capaz de dejar atrás una temporada decepcionante y volver a las cotas alcanzadas durante la mayor parte de la última década. Dado que no estaba contenta con la oferta del Arsenal en cuanto a su papel, esto supone una mejora para ella a nivel personal. Nota: B

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