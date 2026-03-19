El Arsenal se apresura a satisfacer las exigencias de Max Dowman tras las sensacionales actuaciones del joven prodigio

Gracias a su impresionante gol en solitario y a su gran aportación en todos los aspectos del juego, se le ha comparado con leyendas del fútbol como Lionel Messi y Kaká. Una fuente del club declaró a The Sun: «Nos ha sorprendido la repentina demanda de camisetas de Max, y es fantástico ver a tantos aficionados deseando llevar su nombre en sus camisetas». Se espera que el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, deje a Dauman en el banquillo para la final de la Carabao Cup del domingo contra el Manchester City en Wembley, en la que el equipo buscará completar el cuádruple.

Arteta insistió en que la contribución de Dowman contra el Everton fue «extraordinaria», y añadió que los que estaban en el estadio nunca olvidarán lo que presenciaron. Dijo: «Durante muchos años, los que estaban hoy en el estadio dirán: “Yo estaba en el estadio, estaba en el Emirates ese día, cuando este chico, de 16 años, marcó ese gol en un momento tan crucial de la temporada”». Dowman, cuyas posibilidades de entrar en la convocatoria para el Mundial siguen siendo escasas, sabrá hoy en qué equipo de Inglaterra será seleccionado.