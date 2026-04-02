AFP
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El Arsenal recibe un impulso en el mercado de fichajes tras la rebaja del precio de venta por parte de un gigante de la Bundesliga por su objetivo defensivo
El Leipzig está dispuesto a rebajar el precio de Lukeba
Según se informa, el Leipzig estaría dispuesto a rebajar sus expectativas económicas por Lukeba este verano. Aunque el defensa de 22 años tiene una cláusula de rescisión en su contrato fijada en 80 millones de euros (70 millones de libras esterlinas/92 millones de dólares), el equipo de la Bundesliga está dispuesto a negociar un acuerdo por debajo de esa cifra para facilitar el traspaso. Según informaciones de Sky Alemania, el club estaría dispuesto a aceptar una oferta de entre 65 millones de euros (57 millones de libras esterlinas/75 millones de dólares) y 70 millones de euros (61 millones de libras esterlinas/81 millones de dólares). Se espera que esta rebaja en el precio desencadene una guerra de ofertas entre los clubes de élite de Europa, ya que, según se informa, el exjugador del Lyon estaría deseando encontrar un nuevo reto tras pasar tres años en Alemania.
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El Arsenal se sitúa como favorito
Se cree que Arteta es un gran admirador del joven defensa central, ya que busca aportar más calidad y profundidad a la defensa del Arsenal. Los Gunners han estado muy vinculados a Lukeba en las últimas semanas, ya que buscan una opción versátil que pueda competir por un puesto en el once inicial. Según L’Equipe, el club del norte de Londres ya ha iniciado conversaciones sobre un posible traspaso del francés. Ahora que el Leipzig está dispuesto a flexibilizar su postura respecto a la cláusula de rescisión de 80 millones de euros, el Arsenal tiene vía libre para iniciar las negociaciones formales por el cotizado joven.
Busca un nuevo reto fuera de la Bundesliga
Tras causar una gran impresión desde su llegada procedente de la Ligue 1, Lukeba se ha consolidado como uno de los defensas más prometedores de Europa. Sin embargo, tras tres temporadas en el Red Bull Arena, se rumorea que el jugador está barajando la posibilidad de marcharse, ya que aspira a dar el salto a una liga más importante o a un equipo que luche por el título. Durante su etapa en el Leipzig, el defensa disputó 97 partidos, marcó dos goles y dio una asistencia, además de contribuir a la conquista de una DFL-Supercup.
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Las negociaciones se intensificarán este verano
Con un precio que ahora ronda los 65 millones de euros, es probable que el Arsenal tenga que enfrentarse a la competencia, aunque por el momento parece ser el más activo en sus negociaciones. Los Gunners ya han demostrado que están dispuestos a gastar mucho para hacerse con sus principales objetivos, y Lukeba se considera una inversión a largo plazo para el club. Sin embargo, antes de realizar cualquier oferta formal al Leipzig, el Arsenal seguirá centrado en ganar títulos esta temporada. El equipo de Arteta ocupa actualmente el primer puesto de la tabla de la Premier League, con nueve puntos de ventaja sobre el Manchester City. Además, sigue en liza en la FA Cup y en la Liga de Campeones.