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El Arsenal recibe un duro golpe al oír que «no cuenta con suficientes jugadores especiales», mientras Jamie Carragher aconseja a los Gunners que sustituyan a Viktor Gyokeres
La delantera de los Gunners, en el punto de mira
A pesar de que el Arsenal ocupa el primer puesto de la tabla de la Premier League, su incapacidad para alzarse con el título en Wembley ha puesto en duda el techo de rendimiento de su actual trío ofensivo. Los Gunners cayeron por 2-0 ante el Manchester City, con un doblete de Nico O'Reilly que aseguró a Pep Guardiola otro trofeo más, mientras que los sueños del Arsenal de conseguir el cuádruple se esfumaron.
Carragher, en declaraciones a The Overlap, expresó su preocupación por la falta de un auténtico jugador decisivo en los momentos importantes. «No creo que afecte a la liga porque el Arsenal tiene una ventaja tan grande», señaló el exdefensa. «Pero lo que me preocupa del Arsenal ahora —y probablemente se podría decir lo mismo de todos los equipos de la Premier League— es que no hay suficientes jugadores especiales».
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El dilema de Gyokere
Gran parte de las críticas se han dirigido al internacional sueco Gyokeres. Aunque el delantero ha sido una fuente fiable de goles desde su fichaje por 64 millones de libras (85 millones de dólares) procedente del Sporting el verano pasado, Carragher sigue sin estar convencido de que aporte la calidad de élite necesaria para conquistar Europa.
«Aún hay que fichar a un delantero centro», insistió, a pesar de que el jugador de 27 años es el único del Arsenal que ha alcanzado los dos dígitos esta temporada. El sueco ha marcado 16 goles en 42 partidos, pero su incapacidad para influir en el juego cuando se agotaron los pases en Wembley ha intensificado las peticiones de un nuevo fichaje estrella. «No hay ningún jugador estrella y, a veces, se necesita a ese jugador cuando no se está jugando bien, como no lo hubo en la final de la Copa», añadió Carragher. «No creo que el Arsenal tenga suficientes jugadores especiales en ataque y eso me preocuparía un poco de cara a la Liga de Campeones».
En busca de un sustituto «especial»
El club del norte de Londres ya se está relacionando con fichajes de gran repercusión mediática para aportar esa calidad de élite que le falta. Según algunas informaciones, el Arsenal estaría estudiando un fichaje espectacular de la estrella del París Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia, una incorporación que supondría una mejora considerable en las bandas. Apuntar a un jugador decisivo ya consolidado como el extremo georgiano encaja perfectamente con la observación de Carragher de que los actuales líderes ofensivos del Arsenal se han estancado inesperadamente en lugar de dar el salto definitivo a la categoría de auténtica clase mundial.
«Hace dos años pensaba que [Bukayo] Saka y [Martin] Odegaard iban a ser auténticos fenómenos y llegar a ser como [Mohamed] Salah y [Kevin] De Bruyne», afirmó. «Estaban a punto de conseguirlo. Probablemente el Arsenal vaya a ganar la liga, pero si lo hace, no creo que ninguno de los jugadores ofensivos piense que ha tenido una temporada increíble. Simplemente no ha cuajado».
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Objetivos alternativos y el factor Álvarez
Más allá de las bandas, continúa la búsqueda de un delantero centro más letal. Se ha relacionado al Arsenal con Julián Álvarez, del Atlético de Madrid, aunque Diego Simeone ha dejado claro que quiere que el argentino se quede en España. El propio Álvarez se ha mostrado evasivo sobre su futuro y ha declarado recientemente: «No lo sé. Quizá sí, quizá no, nunca se sabe. Estoy muy contento aquí. Me centro en el día a día».
Con Carragher advirtiendo de que la falta de calidad individual de talla mundial podría pasarles factura en la Liga de Campeones, la presión recae sobre Arteta y Andrea Berta para que consigan un fichaje de renombre.