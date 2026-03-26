El Arsenal recibe un duro golpe al oír que «no cuenta con suficientes jugadores especiales», mientras Jamie Carragher aconseja a los Gunners que sustituyan a Viktor Gyokeres

A pesar de que el Arsenal ocupa el primer puesto de la tabla de la Premier League, su incapacidad para alzarse con el título en Wembley ha puesto en duda el techo de rendimiento de su actual trío ofensivo. Los Gunners cayeron por 2-0 ante el Manchester City, con un doblete de Nico O'Reilly que aseguró a Pep Guardiola otro trofeo más, mientras que los sueños del Arsenal de conseguir el cuádruple se esfumaron.

Carragher, en declaraciones a The Overlap, expresó su preocupación por la falta de un auténtico jugador decisivo en los momentos importantes. «No creo que afecte a la liga porque el Arsenal tiene una ventaja tan grande», señaló el exdefensa. «Pero lo que me preocupa del Arsenal ahora —y probablemente se podría decir lo mismo de todos los equipos de la Premier League— es que no hay suficientes jugadores especiales».