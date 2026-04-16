El Arsenal recibe buenas noticias sobre la lesión de Noni Madueke de cara al duelo decisivo por el título contra el Manchester City

Según The Sun, el Arsenal confía en que Madueke pueda jugar el domingo contra el Manchester City en el Etihad Stadium. El extremo de 24 años tuvo que dejar el campo poco después de la hora de juego en el 0-0 ante el Sporting, resultado que clasificó a los Gunners para las semifinales de la Liga de Campeones pero preocupó a Mikel Arteta por su estado físico.

El internacional inglés sufrió molestias en la rodilla derecha tras una entrada del delantero Pedro Gonçalves y fue reemplazado por Max Dowman, lo que despertó temores sobre su disponibilidad en la recta final de la temporada.



