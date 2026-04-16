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El Arsenal recibe buenas noticias sobre la lesión de Noni Madueke de cara al duelo decisivo por el título contra el Manchester City
Buenas noticias tras el susto de la Liga de Campeones
Según The Sun, el Arsenal confía en que Madueke pueda jugar el domingo contra el Manchester City en el Etihad Stadium. El extremo de 24 años tuvo que dejar el campo poco después de la hora de juego en el 0-0 ante el Sporting, resultado que clasificó a los Gunners para las semifinales de la Liga de Campeones pero preocupó a Mikel Arteta por su estado físico.
El internacional inglés sufrió molestias en la rodilla derecha tras una entrada del delantero Pedro Gonçalves y fue reemplazado por Max Dowman, lo que despertó temores sobre su disponibilidad en la recta final de la temporada.
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El diagnóstico precoz supone un alivio para Arteta
Madueke se someterá a más pruebas con el equipo médico del Arsenal en los próximos días, pero el diagnóstico preliminar ha aliviado al club londinense. Todo indica que solo sufre una contusión muscular, no una lesión estructural grave, por lo que su recuperación será más breve.
La noticia es un alivio, ya que Madueke ha lididado con problemas de rodilla esta temporada. El mes pasado se lastimó la rodilla izquierda con Inglaterra en el 1-1 contra Uruguay y tuvo que dejar Wembley con una rodillera, aunque volvió a jugar pronto.
La importancia del enfrentamiento en Etihad
Arteta espera contar con Madueke, pues el Arsenal quiere acabar con 11 años sin ganar en el Etihad. El partido del domingo es clave: si el City vence, recortará la ventaja a tres puntos con un encuentro menos.
La ausencia de Bukayo Saka, que sigue con problemas en el tendón de Aquiles, agrava la falta de opciones en las bandas. Si Saka no juega, la presencia de Madueke en la derecha se vuelve esencial para el plan de Arteta.
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Se esperan refuerzos en defensa
La delantera aún preocupa, pero los Gunners ven con optimismo el posible regreso de sus defensas. Jurrien Timber y Riccardo Calafiori, ya recuperados, asistieron el miércoles al partido en el Emirates para apoyar al equipo.
Su regreso reforzaría al grupo, que ya sufre la baja del capitán Martin Ødegaard por un problema de rodilla. Arteta aguarda con nerviosismo las próximas 48 horas para saber quiénes viajarán a Mánchester en un partido clave por el título.