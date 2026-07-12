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El Arsenal quiere fichar a Julián Álvarez antes de la pretemporada, mientras el Atlético de Madrid se niega a negociar con el Barcelona
Los Gunners se lanzan a por el principal objetivo de Arteta
Según The Independent, el Arsenal quiere fichar al delantero antes de la pretemporada. El valor del jugador ha subido tras marcar un gol en la prórroga que dio la victoria a Argentina 3-1 sobre Suiza en cuartos del Mundial. Ese disparo recordó la calidad que, según el Arsenal, puede ayudarles a repetir el título de la temporada pasada.
- AFP
El Atlético frena al Barcelona y al Real Madrid
Según se informa, el Atlético de Madrid ha rechazado cualquier fichaje de Álvarez por parte de Barcelona y Real Madrid. La tensión entre Atlético y Barcelona ha aumentado, con publicaciones críticas del Atlético en redes sociales.
La directiva del Metropolitano considera que ambos clubes han lanzado «campañas» públicas para desestabilizar al jugador. Esta postura ha allanado el camino para el Arsenal, pues el Atlético prefiere venderlo al extranjero, sobre todo tras una temporada en la que Álvarez jugó 49 partidos, marcó 20 goles y dio nueve asistencias. Según The Independent, el PSG también mostró interés, aunque solo fue un tanteo sin oferta formal, lo que deja a los Gunners como favoritos.
Negociar el precio de cien millones de libras
Según «The Independent», el Arsenal no quiere pagar más de 90 millones de libras por el internacional argentino, mientras que el Atlético de Madrid pide más de 100 millones. Acortar esa diferencia es la prioridad de la directiva gunner para cerrar el fichaje cuanto antes.
Las conversaciones las lidera el director deportivo del Arsenal, Andrea Berta, que negocia con su exequipo. Sus vínculos con el Atlético pueden facilitar el entendimiento sobre el precio, aunque el club español parte con ventaja. El Arsenal quiere fichar al delantero, quien ya tiene experiencia en la Premier League tras jugar en el Manchester City entre 2022 y 2024, donde ganó dos ligas y una Liga de Campeones.
- Getty Images Sport
El Arsenal también está interesado en Rogers.
El interés por Álvarez es solo una parte de la intensa campaña de fichajes del Arsenal este verano. Mientras persiguen al estrella del Atlético, el club sigue esperando cerrar el acuerdo con el centrocampista inglés del Aston Villa, Morgan Rogers. La operación se ha ralentizado por los retos logísticos del Mundial, que han dejado en suspenso varios fichajes importantes en Europa mientras jugadores y cuerpo técnico están con sus selecciones.
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