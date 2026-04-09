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El Arsenal prioriza fichar este verano a un «joven defensa central de primer nivel»; ya baraja dos opciones
Los Gunners preparan un plan de relevo defensivo.
El Arsenal busca un central joven y de primer nivel para reforzar su defensa de cara al mercado de verano. Aunque la pareja Saliba-Gabriel ha sido clave en el éxito reciente del equipo de Arteta, el brasileño ya tiene 28 años y ha sufrido varias lesiones en las dos últimas temporadas. Por ello, el área de fichajes busca un talento de alto potencial que, con el tiempo, suceda a Gabriel en el centro de la defensa.
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Aumenta el interés por Ramón y Valdepeñas
Ramón, destacado jugador de 21 años del Como, encabeza la lista del Arsenal. El español brilló en la Serie A tras dejar el Real Madrid, pero su fichaje es complejo por la estructura de su anterior traspaso. Según CaughtOffside, los ‘gunners’ también siguen a Víctor Valdepeñas, joven madridista. Sus ojeadores ya los han observado en varias ocasiones con buenas impresiones. Además, el Real Madrid conserva una opción de recompra y el 50 % de cualquier traspaso futuro, lo que podría elevar su coste y reducir el margen del Como.
Rivalidad entre las estrellas emergentes de España
El Arsenal compite con el Chelsea, que también sigue a Ramón para reforzar su política de fichajes de jóvenes. El Madrid sigue en la pugna, aunque su necesidad de defensa ha bajado tras fichar a Dean Huijsen.
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¿Y ahora qué?
Los Gunners aguardarán hasta el final de la temporada antes de fichar a Ramón o Valdepeñas. Mientras, en el campo, el equipo de Arteta busca mantener el liderato de la Premier League, con nueve puntos sobre el Manchester City. El sábado visita al Bournemouth y el martes recibe al Sporting de Lisboa en la vuelta de cuartos de la Champions, tras ganar 1-0 en la ida.