Rogers, delantero del Villa, ha despertado el interés del Chelsea y otros grandes europeos tras su rápido ascenso. Ahora está con Inglaterra en el Mundial 2026 y se centra en sus compromisos internacionales. Recientemente contribuyó a la victoria sobre Croacia y lucha por un puesto de titular.

Aunque renovó con el Villa en noviembre por seis años, se rumorea que no descartaría fichar por los Gunners. Su fama crece tras varias actuaciones destacadas con club y selección.