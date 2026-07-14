El Arsenal se perfiló como el principal candidato para fichar a Baum tan pronto como empezaron a surgir rumores que apuntaban a que podría cambiar de equipo este verano, tras solo una temporada en Leipzig. El martes, los Gunners presentaron a su nueva número 19, que se une a Georgia Stanway, Ona Batlle, Geraldine Reuteler y Selina Cerci en el club, en lo que está resultando ser un mercado de fichajes de verano muy activo.

«Estoy muy contenta de unirme al Arsenal y estoy deseando empezar», declaró Baum, que ha firmado un contrato de tres años con opción a uno más. «Esta liga es muy competitiva y el Arsenal es un gran club, así que estoy ilusionada por ponerme a prueba y competir con las mejores. Quiero ganar títulos y mejorar mi juego, y el Arsenal me parece el lugar perfecto para lograrlo».

La entrenadora del Arsenal, Renee Slegers, añadió: «Lisa es una joven extremo que aportará dinamismo y capacidad atlética a nuestro ataque. A sus 19 años, todavía está en fase de desarrollo y creemos que tiene un enorme potencial, que la apoyaremos para que lo alcance».

Desde el RB Leipzig también tuvieron palabras amables para Baum tras su despedida. Viola Odebrecht, directora de fútbol femenino y juvenil del club, declaró: «El hecho de que Lisa ya esté preparada para dar el siguiente paso dice mucho del extraordinario progreso que ha logrado aquí en tan poco tiempo. Su traspaso es, en muchos sentidos, una buena solución para todas las partes implicadas. Estamos orgullosos de haber acompañado a Lisa en parte de su trayectoria y le deseamos lo mejor en el Arsenal, dentro y fuera del campo»,

El técnico del Leipzig, Jonas Stephan, concluyó: «Si mantiene esta progresión, Lisa será una jugadora de talla mundial».