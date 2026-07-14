El Arsenal presenta a la joven promesa alemana Lisa Baum como su quinto fichaje del verano, tras ser vinculada con Barcelona, Manchester United y Bayern de Múnich

Arsenal se convirtió en el favorito para fichar a Baum tras los rumores que indicaban su salida de Leipzig este verano. El martes la presentó como su nueva número 19, después de Georgia Stanway, Ona Batlle, Geraldine Reuteler y Selina Cerci, en un destacado mercado de fichajes.

«Estoy muy contenta de unirme al Arsenal y estoy deseando empezar», declaró Baum. «Esta liga es muy competitiva y el Arsenal es un gran club, así que estoy ilusionada por ponerme a prueba y competir con las mejores. Quiero ganar títulos y mejorar mi juego, y el Arsenal me parece el lugar perfecto para lograrlo».

La entrenadora del Arsenal, Renee Slegers, añadió: «Lisa es una joven extremo que aportará dinamismo y capacidad atlética a nuestro ataque. A sus 19 años, aún está en fase de desarrollo y creemos que tiene un enorme potencial, que la apoyaremos para que lo alcance».