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El Arsenal presenta a la joven promesa alemana Lisa Baum como su quinto fichaje del verano, tras ser vinculada con Barcelona, Manchester United y Bayern de Múnich
Oficial: El Arsenal ha fichado a Lisa Baum
Arsenal se convirtió en el favorito para fichar a Baum tras los rumores que indicaban su salida de Leipzig este verano. El martes la presentó como su nueva número 19, después de Georgia Stanway, Ona Batlle, Geraldine Reuteler y Selina Cerci, en un destacado mercado de fichajes.
«Estoy muy contenta de unirme al Arsenal y estoy deseando empezar», declaró Baum. «Esta liga es muy competitiva y el Arsenal es un gran club, así que estoy ilusionada por ponerme a prueba y competir con las mejores. Quiero ganar títulos y mejorar mi juego, y el Arsenal me parece el lugar perfecto para lograrlo».
La entrenadora del Arsenal, Renee Slegers, añadió: «Lisa es una joven extremo que aportará dinamismo y capacidad atlética a nuestro ataque. A sus 19 años, aún está en fase de desarrollo y creemos que tiene un enorme potencial, que la apoyaremos para que lo alcance».
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¿Quién es Lisa Baum? Conoce a una de las jóvenes jugadoras más talentosas del mundo.
Baum no es muy conocida, pero en la temporada 2024-25 brilló en el ascenso del Hamburgo a la Frauen-Bundesliga. Además, el equipo llegó a las semifinales de la DFB-Pokal y solo cayó en prórroga ante el Werder Bremen, que marcó en los minutos 117 y 121 ante 57 000 espectadores en el Volksparkstadion.
Sus actuaciones llamaron la atención del Bayern de Múnich, que intentó ficharla hace un año; pero ella eligió el RB Leipzig para tener más minutos. Decisión acertada: allí brilló con seis goles y dos asistencias gracias a su juego directo, su fulgurante velocidad y su habilidad con el balón.
Su rendimiento atrajo a varios clubes de élite y le abrió las puertas del Arsenal, donde dará un nuevo paso en su carrera y disputará la Liga de Campeones.
¿Está el Arsenal revirtiendo una tendencia negativa?
Se duda de la capacidad del Arsenal para formar a jóvenes fichajes, pues recientes ejemplos muestran resultados limitados.
En 2022 ficharon a la brasileña Gio Queiroz (19 años, procedente del Barcelona), que marcó nueve goles en 16 partidos con el Madrid CFF, pero no convenció. Un año después llegó la danesa Kathrine Kuhl (también de 19), procedente del Nordsjaelland, con la que tampoco contó el equipo. Sin embargo, tampoco se consolidó y se marchó tras dos años. Ahora Rosa Kafaji podría seguir el mismo camino: la mediapunta sueca llegó en 2024, pero pasó la temporada pasada cedida al Brighton tras no encontrar minutos en Londres.
Sin embargo, Smilla Holmberg ha brillado desde su llegada en enero, y los hinchas confían en que Baum siga su ejemplo, no el de sus predecesoras. Ahora, tras la salida de Mead al Manchester City, Baum tiene la oportunidad de brillar. Slegers suele rotar a sus jugadoras de banda, lo que le dará minutos para adaptarse a la Superliga Femenina y a la Liga de Campeones sin perder su impacto.
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¿Bastará la gran ventana de fichajes del Arsenal para acabar con la sequía de títulos de la WSL?
La llegada de Baum refuerza un mercado de fichajes brillante para el Arsenal. La inglesa Stanway y la suiza Reuteler aportan profundidad al centro del campo, reduciendo la dependencia de Kim Little y Mariona Caldentey. Batlle refuerza la defensa tras la marcha de Katie McCabe, mientras que Baum, junto a la exdelantera del Hoffenheim Cerci, añade variedad y versatilidad al ataque.
El Arsenal es el equipo femenino más laureado del fútbol inglés y el único que ha ganado la Liga de Campeones, aunque no conquista la WSL desde 2019. Este mercado de fichajes ofrece a los aficionados razones para creer que la sequía acabará esta temporada.
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