El Arsenal prepara una oferta de 70 millones de libras por Bruno Guimaraes, pese a la postura firme del Newcastle

Según «The Sun», el Arsenal busca fichar un defensa, un centrocampista y un delantero antes del cierre del mercado. Ezri Konsa es opción tras la lesión de William Saliba, y también se valora al agente libre John Stones. En ataque, Julián Álvarez sigue en la agenda pese a que el Atlético de Madrid no lo vende, y Bradley Barcola es otra opción, aunque el Liverpool parte como favorito para fichar al extremo del París Saint-Germain.