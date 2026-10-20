¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
FC Internazionale Milano v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traducido por

El Arsenal prepara una ofensiva en enero para fichar al goleador del Club Brujas Nicolo Tresoldi mientras Mikel Arteta busca más gol en la delantera

Arsenal
N. Tresoldi
Brujas
First Division A
Premier League

Según informaciones, Mikel Arteta se prepara para reforzar su ataque este invierno, mientras el Arsenal sigue de cerca a Nicolo Tresoldi, la sensación del Club Brujas. El joven delantero, que destaca por su capacidad goleadora, ha llamado la atención del departamento de fichajes del Arsenal tras un inicio de temporada fulgurante tanto en las competiciones nacionales como en las europeas.

  • Arteta señala la necesidad de reforzar el ataque

    El Arsenal podría acudir al mercado de fichajes este enero, ya que Arteta busca solucionar la aparente falta de acierto de sus delanteros de cara a portería. Pese al buen comienzo de la temporada en la Premier League, el Arsenal ha recurrido principalmente a Kai Havertz como delantero centro improvisado. El alemán ha sido titular en los siete primeros partidos ligueros del club. Aunque Havertz aporta flexibilidad táctica, encontrar a un goleador de referencia sigue siendo una prioridad para la directiva del club del norte de Londres.

    La situación se ha visto aún más complicada por el rendimiento de Viktor Gyokeres. El fichaje de 63,5 millones de libras, que llegó procedente del Sporting CP en el verano de 2025, no ha logrado encontrar el gol: no ha marcado en sus ocho partidos disputados esta temporada entre todas las competiciones. Gyokeres ha sido titular en los dos encuentros del Arsenal en la Champions League, pero su falta de goles ha llevado al club a estudiar otras opciones para evitar que su lucha por el título se resienta en la segunda mitad de la temporada. Según informa The Sun, la incertidumbre que persiste en torno al puesto de delantero ha llevado al Arsenal a fijarse en Tresoldi.

  • FC Internazionale Milano v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Las actuaciones heroicas en la Champions League despiertan interés en Europa

    La cotización de Tresoldi se ha disparado tras sus actuaciones en el mayor escaparate de todos. El internacional sub-21 con Alemania ya suma nueve goles en apenas 12 partidos entre todas las competiciones esta temporada y ha demostrado una notable capacidad para rendir ante rivales de élite.

    El delantero marcó en la ajustada derrota del Brujas por 3-2 ante el Aston Villa y después firmó en San Siro una actuación que marcó su carrera. Tresoldi desarboló la defensa del Inter de Milán y anotó un brillante triplete para dar al equipo belga una emocionante victoria por 4-3.

  • Las relaciones existentes podrían facilitar un acuerdo con el Club Brujas

    El Arsenal podría tener una clara ventaja en las negociaciones gracias a sus recientes acuerdos con el club belga. Ambos clubes establecieron una buena relación el verano pasado, cuando cerraron el traspaso de Christos Tzolis al Emirates por 35 millones de libras.

    En aquella prolífica temporada, Tresoldi encabezó la tabla de goleadores con 19 tantos en liga, mientras que Tzolis terminó con dos menos. Sin embargo, su fichaje no será barato, ya que el Brujas rechazó una oferta de 30 millones de libras de la Roma en agosto.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • SOCCER CL CLUB BRUGGE VS RC LENS PREPARATIONSAFP

    Fuerte competencia por el goleador alemán

    El Arsenal no es el único club que sigue de cerca la situación: según las informaciones, los dos grandes de Milán están interesados en el delantero. El AC Milan estaría especialmente interesado y podría contar con una ventaja sentimental, ya que Tresoldi es aficionado del club desde niño.

Próximos partidos
FCB

FCB

Liga de Campeones

21 oct 2026

ARS

ARS

CLB

CLB

Liga de Campeones

21 oct 2026

RCL

RCL