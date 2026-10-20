Preguntado por el lugar que ocupan en esa lista, con un Barcelona que marca goles a raudales desde el inicio y un PSG que parece tan formidable como siempre, Grimandi, exjugador del Arsenal que habló en colaboración con BetVictor Online Casino, declaró a GOAL: «Creo que están bastante cerca.

»Para mí, el Barcelona no está al nivel de esos dos equipos porque creo que, defensivamente, no es tan sólido como el PSG y el Arsenal, pero tiene un talento muy, muy especial en ataque con [Lamine] Yamal.

»Pero, desde mi punto de vista, el PSG tiene ahora mucha confianza en su fútbol y sabe cómo llegar a la final. Sabe que, en la final, será difícil ganarle. Creo que está el PSG, un poco por debajo el Arsenal y, después, diría que el Barcelona.

»Pero, si nos enfrentamos en la final en Madrid, a un solo partido es posible. Oí a mucha gente quejarse de cómo jugó el Arsenal la final, pero, al fin y al cabo, el PSG estuvo muy cerca de perder aquel partido. No ocurrió, pero faltó muy poco. Así que, si hay otra final en Madrid, quizá la historia sea diferente y espero que lo consigan».