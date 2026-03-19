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El Arsenal podría lograr un impresionante CUÁDRUPLE bajo la dirección de Mikel Arteta... con una condición
La búsqueda del Arsenal de un cuádruple sin precedentes
Shearer cree que si el equipo de Mikel Arteta se hace este fin de semana con el primer título en juego, el sueño de ganar cuatro trofeos importantes —una hazaña nunca antes lograda en el fútbol inglés— se convierte en una posibilidad realista. El Arsenal lidera actualmente la Premier League con nueve puntos de ventaja sobre el Manchester City, acercándose a su primer título desde 2004. Además, los Gunners han alcanzado los cuartos de final de la Liga de Campeones, donde se enfrentarán al Sporting de Lisboa, y siguen en la FA Cup con un choque de cuartos de final contra el Southampton.
Al hablar de la importancia del partido, Shearer declaró a Betfair: «Si el Arsenal gana la Carabao Cup, el cuádruple está realmente al alcance de la mano. Y es un gran «si», porque es un partido importantísimo, un partido crucial para ambos clubes, ya que probablemente sea la última oportunidad del City de ganar un título. Es un partido crucial para ambos clubes, pero sí, si el Arsenal gana este, se intensificarán los rumores sobre la posibilidad de ganar cuatro trofeos, algo que, evidentemente, nunca se ha conseguido antes».
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La última oportunidad del Manchester City de ganar un título
La presión es igualmente alta en el bando azul de Mánchester. Guardiola está desesperado por evitar otra temporada decepcionante después de que su equipo se quedara solo con la FA Community Shield la temporada pasada, lo que convierte este trofeo en una necesidad vital. Del mismo modo, Mikel Arteta aspira a conseguir su cuarto título con el Arsenal y el primero desde la Community Shield de 2023. Con los rumores que circulan de que esta podría ser la última temporada de Guardiola en el Etihad, la Carabao Cup se ha convertido en una batalla de alto riesgo para ambos entrenadores. Shearer destacó el peso de las expectativas, afirmando: «Hay presión sobre ambos clubes y presión por diferentes razones. Se habla de que esta es la última temporada de Pep. El Manchester City no se ha acercado ni de lejos a lo que ha sido en el pasado en términos de defensa».
Las debilidades defensivas en el Etihad Stadium
Un factor clave en esta final será la inusual vulnerabilidad del City en defensa. Shearer señaló que al actual campeón le ha faltado su solidez habitual, una debilidad que quedó al descubierto durante su reciente eliminación de la competición europea. El City quedó eliminado en los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Real Madrid, tras perder por 3-0 en el Bernabéu y caer por 2-1 en casa en el partido de vuelta. Al reflexionar sobre su estado de forma actual, explicó: «Han regalado demasiadas oportunidades, algo que quedó patente la otra noche contra el Real Madrid».
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Un domingo cargado de emoción en Wembley
Mientras los equipos se preparan para saltar al campo en Wembley, se espera que el ambiente sea electrizante. Shearer prevé «un poco de intensidad» en un partido que tiene un gran peso emocional para ambas aficiones. Con la mirada puesta en el espectáculo, concluyó: «Será un partido muy intenso. Habrá mucha emoción. También habrá algo de intensidad en el partido por razones obvias. Pero tengo muchas ganas de que llegue el partido. Debería ser un domingo estupendo, con el Newcastle jugando temprano y luego también la final de la Copa. Así que sí, será increíble».
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