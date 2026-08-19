Según The Telegraph, el Arsenal ha lanzado un ambicioso intento para fichar a Scanlon y Ogunneye, del Manchester United. El campeón de la Premier League está decidido a incorporar al dúo a sus categorías inferiores este verano como parte de una agresiva estrategia de captación. Scanlon y Ogunneye han sido seguidos muy de cerca por el Arsenal, y el club confía en poder sacar a ambos talentos de Old Trafford.

Este posible doble golpe sería una respuesta directa a que el Manchester United lograra fichar a Chido Obi y Ayden Heaven procedentes del Arsenal en temporadas recientes, lo que prepara el terreno para una intrigante batalla entre las dos academias rivales.