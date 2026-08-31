El Arsenal está valorando un movimiento de última hora para fichar al extremo del Lyon Fofana antes del cierre del mercado, según RMC Sport.

Christos Tzolis sigue siendo la única incorporación ofensiva del Arsenal este verano y el campeón de la Premier League sigue peinando el mercado en busca de posibles refuerzos para fortalecer la delantera de Mikel Arteta. El club pasó gran parte del verano persiguiendo un fichaje de relumbrón para la banda izquierda, pero los acontecimientos recientes han obligado a un cambio de estrategia a medida que el reloj avanza hacia las últimas horas del mercado.

Vinicius Junior había sido identificado como el objetivo prioritario del Arsenal para la banda izquierda y el Arsenal se mostró optimista con la posibilidad de sacar al brasileño del Real Madrid hasta principios de este mes. Pero Vinicius acabó firmando un nuevo contrato de larga duración en el Bernabéu, lo que obligó al gigante del norte de Londres a volver a empezar en la búsqueda de un extremo que cubra el vacío dejado por Leandro Trossard.