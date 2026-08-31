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El Arsenal planea un giro de última hora en el mercado por un objetivo del Tottenham mientras el club londinense mueve ficha en el último día del mercado
El Arsenal sigue de cerca a una joven promesa belga en el drama de última hora del mercado de fichajes
El Arsenal está valorando un movimiento de última hora para fichar al extremo del Lyon Fofana antes del cierre del mercado, según RMC Sport.
Christos Tzolis sigue siendo la única incorporación ofensiva del Arsenal este verano y el campeón de la Premier League sigue peinando el mercado en busca de posibles refuerzos para fortalecer la delantera de Mikel Arteta. El club pasó gran parte del verano persiguiendo un fichaje de relumbrón para la banda izquierda, pero los acontecimientos recientes han obligado a un cambio de estrategia a medida que el reloj avanza hacia las últimas horas del mercado.
Vinicius Junior había sido identificado como el objetivo prioritario del Arsenal para la banda izquierda y el Arsenal se mostró optimista con la posibilidad de sacar al brasileño del Real Madrid hasta principios de este mes. Pero Vinicius acabó firmando un nuevo contrato de larga duración en el Bernabéu, lo que obligó al gigante del norte de Londres a volver a empezar en la búsqueda de un extremo que cubra el vacío dejado por Leandro Trossard.
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La presión financiera en el Lyon abre la puerta
La situación en el Lyon ha brindado una oportunidad oportuna, ya que el conjunto francés se encuentra en una posición en la que necesita vender jugadores.
Se dice que Fofana, que representa el activo más valioso del equipo de la Ligue 1, está despertando mucho interés y que su traspaso podría autorizarse en las últimas horas del mercado de fichajes. Se afirma que el Arsenal ha realizado consultas para determinar qué condiciones tendría que cumplir para convencer al jugador de 21 años de dar el salto a la Premier League.
El belga ha disfrutado de una etapa productiva en Francia, con 19 goles y ocho asistencias en 84 apariciones con el Lyon desde que llegó al club procedente del Gent, el equipo de su infancia, en 2024.
Aprovechándose del interés de sus rivales de la Premier League
El informe añade que el Crystal Palace ya tiene un acuerdo cerrado con el Lyon por Fofana, pero el propio jugador ha rechazado un posible traspaso a Selhurst Park. Esta negativa ha despejado el camino para que intervenga un club más grande, y el Arsenal parece listo para aprovecharlo.
Según David Ornstein, de The Athletic, Fofana está firmemente en el radar del Arsenal y ha hablado en privado con Arteta sobre un posible traslado al Emirates.
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El Tottenham fracasa en su intento de fichar a Fofana
El Tottenham estuvo muy vinculado con Fofana a principios de verano y, según se informó, presentó una oferta fallida de 22 millones de libras por el delantero antes de centrar su atención en hacerse con Savio, del Manchester City.
La Roma también ha estado pendiente de la situación de Fofana en las últimas semanas, pero el atractivo de los campeones de la Premier League puede resultar demasiado fuerte como para resistirse. El joven, muy bien valorado, ha sido internacional en cinco ocasiones con la selección de Bélgica, pero se quedó fuera de la convocatoria de Rudi Garcia para el Mundial a principios de este verano.
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