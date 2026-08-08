El Arsenal habría puesto en el punto de mira a Kenan Yildiz, clase 2005 de la Juventus y de la selección turca. Según informa La Stampa, los Gunners, en busca de un gran golpe ofensivo, habrían identificado en el joven de la Juventus una alternativa concreta a Vinicius Jr., que salió de los sueños del Arsenal tras su renovación multianual con el Real Madrid.





El crack brasileño era, de hecho, el primer objetivo del Arsenal, pero los últimos acontecimientos habrían empujado a la directiva londinense a valorar con mayor atención la opción de Yildiz. El número 10 turco, protagonista de un crecimiento exponencial, habría pasado así a encabezar la lista de deseos de los Gunners.



