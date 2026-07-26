Según SPORT, el presidente del Real Madrid ha fijado un precio de 160 millones de euros, entre fijo y variables, para vender a Vinicius Junior este verano. El club busca disuadir compradores oportunistas y reflejar el valor de una de las mayores estrellas del fútbol mundial.

El club no quiere desprenderse de un activo tan valioso sin una compensación adecuada, sobre todo porque su contrato vence en 2027. Prefiere retenerlo, pero la falta de avances en la renovación le obliga a valorar ofertas.



