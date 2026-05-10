Getty Images Sport
Traducido por
«¡El Arsenal nunca estaría en cabeza si eso fuera un tiro libre!» - Peter Schmeichel, furioso, arremete contra los árbitros por la decisión «tan errónea» de anular el gol del empate del West Ham en los últimos minutos contra los Gunners
Schmeichel, furioso por una decisión crucial del VAR
En la entrevista postpartido en Viaplay, Schmeichel criticó sin rodeos la labor arbitral que, a su juicio, benefició al Arsenal en su victoria 1-0 en el London Stadium. Los Gunners siguen en la lucha por el título, pero el triunfo se empañó cuando el West Ham vio anulado un gol de Callum Wilson en los últimos minutos. El árbitro Chris Kavanagh y el responsable del VAR, Darren England, anularon la jugada al considerar que Pablo había cometido falta sobre el portero David Raya. El icono danés reaccionó indignado y acusó al líder de la liga de usar tácticas físicas idénticas sin sanción.
- AFP
Todo el alcance de la ira del icono danés
Schmeichel se mostró frustrado por los cinco minutos que duró la revisión del VAR y por la aparente falta de coherencia. Furioso, declaró: «El Arsenal no estaría líder si eso fuera falta. Han marcado muchos goles así, bloqueando y agarrando a los rivales. Ahora el VAR tarda cinco minutos y Darren England lo revisa una y otra vez, lo que genera dudas: no puede ser falta. Es un gran error. No entiendo por qué de repente es falta, si ningún equipo lo ha sufrido esta temporada. Es una locura; la decisión de hoy falla en muchos aspectos».
Lo que está en juego para el Arsenal y el West Ham
Este gol anulado tiene en juego mucho para ambos extremos de la tabla. Tras la victoria, el Arsenal lidera la Premier League con 79 puntos en 36 partidos. La decisión lo mantiene cinco puntos por encima del campeón, el Manchester City, que tiene 74 puntos y un partido menos. Para el West Ham, en cambio, la pérdida del gol puede ser decisiva: con 36 puntos en 36 partidos, el equipo permanece 18.º y cada punto cuenta en su lucha por la permanencia.
- AFP
¿Qué pasará ahora en la lucha por el título?
La lucha por el título llega a su fase final. Al Arsenal le quedan dos partidos: recibirá al Burnley en el Emirates el 15 de mayo y visitará al Crystal Palace el 24. El City, por su parte, jugará en casa contra el Palace el miércoles, enfrentará al Chelsea en la final de la FA Cup el 16 y cerrará la liga ante Bournemouth el 19 y Aston Villa el 24.