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El Arsenal negocia con el Newcastle el fichaje de Bruno Guimaraes, quien quiere jugar en el campeón de la Premier League
Los Gunners inician conversaciones directas
Según The Sun, el Arsenal negocia directamente con el Newcastle para fichar al centrocampista brasileño Guimaraes, quien quiere cerrar el traspaso. Anteriormente hablaron mediante intermediarios, y el Newcastle aseguraba que el jugador no estaba en venta. El Arsenal ofrece 60 millones de libras, pero se espera que el club de Tyneside pida más.
- AFP
No alcanzar los objetivos provoca un cambio.
El Arsenal busca a Guimaraes tras perder a Morgan Rogers, fichado por el Chelsea por 117 millones de libras. El club londinense rechazó pagar lo que pedía el Aston Villa y cambió de objetivo. Antes, habían descartado pagar 85 millones de libras por Mateus Fernandes, quien acabó en el Tottenham, y el Bournemouth se mantiene firme con Alex Scott pese a que el centrocampista rechazó renovar.
El fichaje de Tzolis ya está cerrado
Mientras buscan un nuevo centrocampista, el Arsenal ha actuado con rapidez en ataque al acordar el pago de 34 millones de libras para fichar al extremo del Club Brugge, Christos Tzolis. El exjugador del Norwich City está en Londres esta semana para someterse a un reconocimiento médico antes de formalizar su fichaje por el Emirates Stadium. Esta maniobra muestra la ambición de la directiva de completar la plantilla del primer equipo de cara a la defensa del título de liga en la temporada 2026-27.
- Colorsport
Los primeros partidos de la campaña son cruciales.
El Arsenal debutará el viernes 21 de agosto ante el recién ascendido Coventry City en el Emirates Stadium. Dos días después, el Newcastle recibirá al Liverpool en St James' Park. Ambos clubes negocian a contrarreloj los fichajes antes del inicio del calendario oficial el próximo mes.
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