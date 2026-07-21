Mientras buscan un nuevo centrocampista, el Arsenal ha actuado con rapidez en ataque al acordar el pago de 34 millones de libras para fichar al extremo del Club Brugge, Christos Tzolis. El exjugador del Norwich City está en Londres esta semana para someterse a un reconocimiento médico antes de formalizar su fichaje por el Emirates Stadium. Esta maniobra muestra la ambición de la directiva de completar la plantilla del primer equipo de cara a la defensa del título de liga en la temporada 2026-27.