El Arsenal negocia con Bruno Guimaraes un fichaje sorpresa, y el Newcastle se prepara para recibir una oferta formal

Según el Daily Mail, el Arsenal ha intensificado su campaña de fichajes de verano al contactar directamente a los representantes de Guimaraes, mediocampista del Newcastle. Arteta busca reforzar el centro del campo con un jugador de nivel mundial, capaz de aportar equilibrio, táctica y control de balón de cara a la próxima defensa del título.

Los agentes del brasileño, basados en el Reino Unido, estudian ahora las opciones para un traspaso de gran impacto. El Arsenal ha fijado a Guimaraes, concentrado con su selección para el Mundial, como uno de sus objetivos prioritarios.



