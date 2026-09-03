Hablando sobre su futuro y el persistente interés desde el extranjero, Martínez se ha mostrado claro sobre su deseo de quedarse en Italia. «Sin duda me gustaría retirarme en este club», declaró el pasado mes de mayo. «Me cuesta imaginarme en otro lugar a día de hoy. En el fútbol nunca se sabe, pero si no me echan, me quedo aquí».

El argentino pasó a explicar que, aunque se siente halagado por la atención desde Inglaterra y España, su vida está ahora firmemente arraigada en Milán. «Sin duda es un gran placer, un gran honor y una enorme satisfacción porque siempre estás trabajando para mejorar, para seguir adelante, para ser mejor», añadió. «Cuando llegan estas ofertas o llamadas de estos grandes clubes, siempre son bienvenidas... Ahora estoy en una ciudad que me ha apoyado de una manera increíble desde el primer día. Tengo un restaurante, mis hijos van al colegio. Siempre estaré aquí porque me siento bien, porque soy feliz.

«Nunca se sabe cuando se trata del fútbol. Mientras me quieran, quienes sean necesarios en el Inter estarán aquí. Por supuesto, como siempre digo, pasa en cualquier trabajo. Cuando dejas de ser necesario, al final te mandan fuera. Pero ahora mismo estoy aquí con todo mi corazón, igual que lo estuve el primer día».



