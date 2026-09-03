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El Arsenal lanzó una sorprendente ofensiva de última hora por un COMPAÑERO DE EQUIPO de Julian Alvarez mientras Mikel Arteta buscaba una alternativa desesperada en la delantera del Atlético de Madrid
El Arsenal lanza una ambiciosa ofensiva por Martínez
Según Daily Mail, el Arsenal exploró un fichaje bomba del delantero del Inter Martinez en la fase final del mercado de verano, mientras Mikel Arteta buscaba añadir un plus de contundencia a su frente de ataque. A pesar de un mercado activo en el que llegaron jugadores como Bruno Guimaraes y Piero Hincapie, el conjunto del norte de Londres se quedó corto de efectivos en ataque tras una serie de salidas.
La información indica que el asistente de Arteta en el Arsenal, Gabriel Heinze, asumió personalmente el liderazgo de las negociaciones y se puso en contacto la semana pasada con su compatriota Martinez para hablar sobre la posibilidad de un traslado a la Premier League. El jugador de 29 años, que sigue siendo uno de los goleadores más temidos de Europa tras marcar 22 goles en 41 partidos la pasada temporada, fue identificado como el perfil ideal para liderar el ataque de Arteta.
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Agotadas las opciones de Alvarez y Osimhen
La búsqueda de Martínez solo se intensificó una vez que quedó claro que otros grandes objetivos estaban fuera de alcance. Arteta había priorizado inicialmente a Alvarez, del Atlético de Madrid, pero el exjugador del Manchester City dejó claro que su preferencia era fichar por el Barcelona. El Arsenal también estudió una operación por Victor Osimhen en el Galatasaray, pero la complejidad de ese acuerdo impidió un avance de última hora.
El Inter sigue en una posición de fuerza respecto al futuro de Martínez, ya que al internacional argentino todavía le quedan tres años de contrato en San Siro. Pese al atractivo de la Premier League y al contacto de Heinze, el gigante italiano se negó a escuchar ofertas, al considerar a Martínez intocable.
Martínez promete lealtad al proyecto del Inter
Hablando sobre su futuro y el persistente interés desde el extranjero, Martínez se ha mostrado claro sobre su deseo de quedarse en Italia. «Sin duda me gustaría retirarme en este club», declaró el pasado mes de mayo. «Me cuesta imaginarme en otro lugar a día de hoy. En el fútbol nunca se sabe, pero si no me echan, me quedo aquí».
El argentino pasó a explicar que, aunque se siente halagado por la atención desde Inglaterra y España, su vida está ahora firmemente arraigada en Milán. «Sin duda es un gran placer, un gran honor y una enorme satisfacción porque siempre estás trabajando para mejorar, para seguir adelante, para ser mejor», añadió. «Cuando llegan estas ofertas o llamadas de estos grandes clubes, siempre son bienvenidas... Ahora estoy en una ciudad que me ha apoyado de una manera increíble desde el primer día. Tengo un restaurante, mis hijos van al colegio. Siempre estaré aquí porque me siento bien, porque soy feliz.
«Nunca se sabe cuando se trata del fútbol. Mientras me quieran, quienes sean necesarios en el Inter estarán aquí. Por supuesto, como siempre digo, pasa en cualquier trabajo. Cuando dejas de ser necesario, al final te mandan fuera. Pero ahora mismo estoy aquí con todo mi corazón, igual que lo estuve el primer día».
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Arteta, ante un dilema en ataque
El fracaso a la hora de fichar a un delantero de primer nivel deja a Arteta con importantes interrogantes que responder a medida que avanza la temporada. Aunque Kai Havertz ha empezado bien la campaña, a menudo se considera que el alemán es más un delantero híbrido que un nueve tradicional. Viktor Gyokeres es actualmente la otra opción en el orden de preferencia, pero, sorprendentemente, el sueco no ha disputado ni un solo minuto en los dos primeros partidos del Arsenal en la Premier League. Su falta de participación podría sugerir que Arteta sigue sin estar convencido por el delantero, lo que quizá explique la determinación del club de reforzarse en esa posición.
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