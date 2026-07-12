El Atlético de Madrid ha rechazado la posibilidad de vender a Álvarez al Barcelona o al Real Madrid. La tensión entre el Atlético y el Barcelona ha aumentado, como muestran varias publicaciones críticas del Atlético en redes sociales.

La directiva del Metropolitano considera que ambos clubes han lanzado «campañas» públicas para desestabilizar al jugador. Esta postura ha allanado el camino para el Arsenal, pues el Atlético prefiere venderlo al extranjero, sobre todo tras su gran temporada: 49 partidos, 20 goles y nueve asistencias. Según The Independent, el París Saint-Germain también mostró interés, aunque solo fue un tanteo, lo que deja a los Gunners como favoritos.