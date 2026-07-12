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El Arsenal intenta cerrar el fichaje de Julián Álvarez antes de la pretemporada, mientras el Atlético de Madrid se niega a negociar con el Barcelona
Los Gunners se lanzan a por el principal objetivo de Arteta
Según The Independent, el Arsenal quiere fichar al delantero antes de la pretemporada. El valor del jugador ha subido tras marcar un gol en la prórroga que dio la victoria a Argentina 3-1 ante Suiza en cuartos del Mundial. Ese disparo recordó la calidad que, según el Arsenal, puede ayudarles a repetir el título de la temporada pasada.
- AFP
El Atlético frena al Barcelona y al Real Madrid
El Atlético de Madrid ha rechazado la posibilidad de vender a Álvarez al Barcelona o al Real Madrid. La tensión entre el Atlético y el Barcelona ha aumentado, como muestran varias publicaciones críticas del Atlético en redes sociales.
La directiva del Metropolitano considera que ambos clubes han lanzado «campañas» públicas para desestabilizar al jugador. Esta postura ha allanado el camino para el Arsenal, pues el Atlético prefiere venderlo al extranjero, sobre todo tras su gran temporada: 49 partidos, 20 goles y nueve asistencias. Según The Independent, el París Saint-Germain también mostró interés, aunque solo fue un tanteo, lo que deja a los Gunners como favoritos.
Negociar el precio de cien millones de libras
Según «The Independent», el Arsenal no quiere pagar más de 90 millones de libras por el internacional argentino, mientras que el Atlético de Madrid pide más de 100 millones. Acortar esa diferencia es la prioridad de la directiva gunner para cerrar el fichaje cuanto antes.
Las negociaciones las lidera el director deportivo del Arsenal, Andrea Berta, que debe negociar con su exequipo. Sus contactos con el Atlético pueden facilitar el acuerdo, aunque el club español parte con ventaja. El Arsenal quiere fichar al delantero, quien ya tiene experiencia en la Premier League tras jugar en el Manchester City entre 2022 y 2024, donde ganó dos ligas y una Liga de Campeones.
- Getty Images Sport
El Arsenal también está interesado en Rogers.
El interés por Álvarez es solo una parte de la intensa campaña de fichajes del Arsenal este verano. Mientras persiguen al estrella del Atlético, el club sigue confiando en cerrar el traspaso del centrocampista inglés del Aston Villa, Morgan Rogers. La operación se ha ralentizado por los retos logísticos del Mundial, que ha dejado en suspenso varios fichajes importantes en Europa mientras jugadores y cuerpo técnico están con sus selecciones.
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