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¿El Arsenal ha sido rechazado por Nico Paz? El joven centrocampista argentino decide su futuro tras hablar con el nuevo entrenador del Real Madrid, José Mourinho
Mourinho habla con Paz
Mourinho ya prepara la próxima temporada y se reunió con Nico Paz. El joven argentino, que jugó en la Serie A, espera saber si el club ejercerá su cláusula de recompra.
Según ESPN, ambos hablaron sobre el papel que podría tener el joven en los planes del técnico luso.
El técnico, dispuesto a evaluarlo en la pretemporada, no puede garantizarle minutos de juego, por lo que le ha sugerido seguir creciendo en otro equipo. Todo indica que Paz prolongará su estancia en Italia y no regresará este verano a la capital española.
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El interés del Arsenal se ha enfriado por el factor Fábregas
La incertidumbre sobre la situación de Paz en el Real Madrid alertó a varios grandes clubes europeos, entre ellos el Arsenal de Mikel Arteta.
Los Gunners siguen de cerca al creativo centrocampista en la Serie A y lo ven como un fichaje con gran potencial para su mediocampo. Sin embargo, a pesar del atractivo de la Premier League, Paz no parece convencido de dar el salto al norte de Londres en esta etapa de su carrera.
Un factor clave es su relación con Cesc Fábregas: la antigua estrella de Arsenal y Chelsea ha sido fundamental en su crecimiento en el Como, y se dice que Paz se siente muy a gusto bajo su tutela.
Aunque su salida podría cambiar los planes del Como, el jugador prefiere mantener la lealtad al proyecto que lo lanzó al primer plano.
El fútbol de la Liga de Campeones en Italia
Paz prefiere quedarse en el Como por la histórica oportunidad de disputar la Liga de Campeones con el club. Tras una gran temporada en Italia, el centrocampista ha creado un fuerte vínculo con la afición y el cuerpo técnico.
Fábregas le ha prometido un papel clave, algo que ni Mourinho ni Arteta pueden garantizarle ahora.
El Real Madrid conserva una opción de recompra de 9 millones de euros para este verano, cantidad que subirá a 10 millones (9 millones de libras/12 millones de dólares) en 2027.
Consciente de su trayectoria, el club blanco teme perder el control sobre el jugador, pero reconoce que otra temporada como titular en la Liga de Campeones bajo la dirección de Fábregas es la mejor forma de preservar su valor y su crecimiento.
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La apretada agenda veraniega de Madrid
Paz no es el único joven que interesa a Mourinho, inmerso en una gran remodelación en el Bernabéu. El club también valora el futuro de Víctor Muñoz, quien brilló en su cesión a Osasuna.
El Madrid tiene una cláusula de recompra de 8 millones, pero se espera que el jugador busque un traspaso definitivo a la Premier League en lugar de competir por un puesto en la delantera estelar de Mourinho.
Mientras tanto, el club negocia los fichajes de Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté y Bernardo Silva, que podrían cerrarse pronto.