La campaña de fichajes de verano del Arsenal está siendo productiva, con Bruno Guimaraes a punto de unirse a Piero Hincapie, Illan Meslier y Christos Tzolis en el Emirates. Sin embargo, la búsqueda de un extremo de élite ha resultado mucho más complicada para Mikel Arteta. El conjunto del norte de Londres vio recientemente cómo el Chelsea se hacía con Morgan Rogers, mientras que su persecución de Bradley Barcola se ha topado con un gran obstáculo, ya que, según se informa, la estrella del Paris Saint-Germain ha decidido que prefiere un traspaso a Anfield antes que al Emirates.

Quizá lo más dañino fue el colapso de su ambiciosa operación por Vinicius Junior. El Arsenal había estado siguiendo de cerca la situación del brasileño en el Real Madrid, con la esperanza de aprovechar la expiración de su contrato. Esos sueños se desvanecieron cuando el extremo anunció oficialmente una enorme ampliación de contrato que le mantiene en el Bernabéu hasta junio de 2032.



