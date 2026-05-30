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«¡El Arsenal fue "castigado"!»: Samir Nasri critica al árbitro por sus decisiones en la final de la Liga de Campeones, pero niega que el penalti en la prórroga fuera un «escándalo»
El árbitro «castigó» al Arsenal por perder tiempo
Tras la final de Budapest, donde Gabriel Magalhães falló el penalti que dio el título al PSG tras un 1-1, Nasri no se mordió la lengua. En el programa «Late Football Club» de Canal+, el exinternacional afirmó que el árbitro se volvió en contra del equipo de Mikel Arteta tras el descanso.
«En la segunda parte, el árbitro pitó sistemáticamente en contra del Arsenal. Les castigó por perder tiempo en la primera parte», declaró Nasri. Los Gunners se habían adelantado pronto gracias a Kai Havertz y pasaron gran parte de la primera parte frustrando al vigente campeón con un bloque defensivo disciplinado, una táctica que, según Nasri, les salió por la culata ante el equipo arbitral.
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El momento decisivo del penalti en la prórroga
En la prórroga, Noni Madueke cayó en el área tras una entrada de Nuno Mendes, y los aficionados y jugadores del Arsenal pidieron penalti.
«Si hubiera pitado penalti, no creo que el VAR lo hubiera anulado. Pero no pitarlo tampoco es un escándalo», explicó Nasri. A pesar de sus críticas previas al árbitro, admitió que la falta no pitada a Madueke era una «zona gris» más que un error claro.
Clase magistral de Luis Enrique
Nasri criticó el arbitraje, pero elogió la táctica del PSG de Luis Enrique. Destacó que el técnico español mantuvo la calma tras el gol de Havertz en el minuto 6, que puso en riesgo la segunda corona europea del club.
«Nunca asume un riesgo sin calcularlo. Desde que encontró la fórmula, todo está bajo control. Siempre tiene un plan para sorprender al rival», explicó Nasri. El equipo francés encontró su ritmo y empató con un penalti de Ousmane Dembélé en la segunda parte.
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El PSG alcanza el estatus de «legendario»
Al ganar dos Ligas de Campeones seguidas, el PSG ingresó en un exclusivo club. Nasri lo reconoció de inmediato y colocó al equipo parisino por encima de cualquier otro club francés, incluso de su exequipo, el Marsella.
Y sentenció: «La primera vez es histórica; la segunda, legendaria». Pese a los debates sobre el arbitraje y un penalti no pitado, el ex del Arsenal admitió que el PSG ya es inobjetable en Europa.