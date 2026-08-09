Aunque el ambiente es de celebración por la llegada de Guimaraes, el traspaso ha proyectado una sombra sobre la carrera de Zubimendi en el norte de Londres. Un informe de Mundo Deportivo sugiere que el centrocampista español se encuentra ahora en una «situación precaria», ya que su condición de titular garantizado ha desaparecido.

Según el informe, el Arsenal ha informado a los pretendientes de que hará falta una cantidad de al menos 90 millones de euros (77 millones de libras) para sacar a Zubimendi del Emirates este verano. El centrocampista, que llegó en medio de una gran expectación en un traspaso de 60 millones de libras procedente de la Real Sociedad el año pasado, ha visto cómo su estatus dentro de la plantilla ha cambiado drásticamente tras un bajón de rendimiento en los últimos meses de la pasada campaña.

A pesar de un inicio prometedor en la Premier League, el ganador de la Eurocopa 2024 tuvo problemas para mantener la regularidad en la recta final de la lucha por el título y, de forma notable, se quedó fuera del once inicial para la final de la Champions League contra el PSG.







