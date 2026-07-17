Aunque la mayoría de las mejores jugadoras sin contrato de este mercado de fichajes de verano ya han sido contratadas, Misa es una de las mejores que quedan en el mercado tras abandonar el Real Madrid tras seis excelentes temporadas en el club.

En seis temporadas se consolidó como la número uno de Las Blancas y batió el récord del club con 215 partidos, ayudando al equipo, fundado en 2020, a establecerse entre los mejores de España y Europa y a clasificarse con regularidad para la Liga de Campeones, aunque aún espera su primer gran título.

Tras confirmarse su salida del Real Madrid el 10 de junio, la noticia de su fichaje por el Arsenal se ha hecho esperar, pero COPEla adelantó el jueves.