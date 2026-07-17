El fichaje de Misa reforzaría aún más la portería del Arsenal. Van Domselaar, titular con Holanda, llegó en 2024 desde el Aston Villa y se consolidó como la número uno. La temporada pasada, Borbe también demostró ser una opción válida, llegando a ser titular por delante de la holandesa tras aprovechar sus oportunidades durante la ausencia por lesión de su compañera, tras fichar procedente del Wolfsburgo el verano pasado.
Por eso, en enero llegó cedida Barbora Votikova para cubrir la baja de Manuela Zinsberger, quien se había lesionado el ligamento cruzado anterior en octubre. La situación se complicó antes de Navidad cuando Van Domselaar también se lesionó. Zinsberger y la canterana Naomi Williams se marcharon al acabar sus contratos, y Votikova volvió al Slavia de Praga.
Con Van Domselaar, Borbe y Misa, las Gunners tendrían tres porteras de nivel, dos de ellas aspirando a minutos, sobre todo en un año de Mundial. Van Domselaar viajará a Brasil como titular de Países Bajos, mientras que Misa aspira a entrar en la lista de España y pelearle el puesto a Cata Coll, del Barcelona.
Al no jugar con el Real Madrid al inicio de la campaña anterior, la seleccionadora Sonia Bermúdez la descartó, algo que Misa no quiere que se repita si no quiere perderse el Mundial.