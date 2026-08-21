El Arsenal ficha a Ezri Konsa procedente del Aston Villa en un traspaso de hasta 55 millones de libras

Konsa deja Villa Park tras disputar 286 partidos desde 2019, recién llegado de ayudar a la Inglaterra de Thomas Tuchel a alcanzar las semifinales del Mundial 2026. Se une a un notable éxodo en la plantilla de Unai Emery este verano, con Morgan Rogers fichando por el Chelsea, Lucas Digne regresando al Paris Saint-Germain y Youri Tielemans marchándose al Manchester United, en medio de las continuas especulaciones sobre Emiliano Martinez y Ollie Watkins.

El movimiento de Arteta por este versátil defensa, que también puede actuar como lateral derecho, aporta una cobertura vital en medio del problema de espalda de William Saliba y la lesión de ingle de Jurrien Timber.