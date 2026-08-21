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El Arsenal ficha a Ezri Konsa procedente del Aston Villa en un traspaso de hasta 55 millones de libras
El Arsenal incorpora un refuerzo defensivo
El Arsenal ha cerrado el fichaje de Konsa procedente del Villa por 51 millones de libras iniciales más otros 4 millones en posibles variables, según The Athletic. El internacional inglés de 28 años ha acordado un contrato de cuatro años con la opción de otros 12 meses tras completar el reconocimiento médico con el vigente campeón de la Premier League. Su llegada refuerza aún más la actividad veraniega del Arsenal tras las incorporaciones de Christos Tzolis, Bruno Guimaraes e Illan Meslier.
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Un entrenador español explica el proceso de captación
Arteta insistió en que el agresivo mercado de verano del club responde al deseo de mejorar la profundidad de la plantilla y mantener una ventaja competitiva para defender su título. Hablando antes de su victoria en la Community Shield ante el Manchester City, Arteta subrayó: "Queremos mejorar y evolucionar la plantilla. Para hacerlo, hemos detectado algunas áreas que se pueden reforzar y eso es lo que estamos intentando hacer".
El éxodo en el Villa impulsa las ambiciones
Konsa deja Villa Park tras disputar 286 partidos desde 2019, recién llegado de ayudar a la Inglaterra de Thomas Tuchel a alcanzar las semifinales del Mundial 2026. Se une a un notable éxodo en la plantilla de Unai Emery este verano, con Morgan Rogers fichando por el Chelsea, Lucas Digne regresando al Paris Saint-Germain y Youri Tielemans marchándose al Manchester United, en medio de las continuas especulaciones sobre Emiliano Martinez y Ollie Watkins.
El movimiento de Arteta por este versátil defensa, que también puede actuar como lateral derecho, aporta una cobertura vital en medio del problema de espalda de William Saliba y la lesión de ingle de Jurrien Timber.
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Los primeros partidos pondrán a prueba la preparación
El Arsenal arrancará la defensa de su título de la Premier League cuando reciba al recién ascendido Coventry City en el Emirates Stadium el viernes. Mientras tanto, el equipo de Emery, inmerso actualmente en una importante reestructuración de la plantilla, debe prepararse rápidamente para una exigente visita al Amex Stadium para medirse al Brighton & Hove Albion el domingo. La verdadera prueba para Konsa será demostrar que está listo para adaptarse de inmediato a las exigencias tácticas de Arteta antes de que Saliba recupere su plena forma física.
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