El Arsenal explica con dureza por qué no «aplastará» al Bayer Leverkusen, mientras los «molestos» Gunners buscan romper la maldición del trofeo de la Liga de Campeones
¿Cuándo fue la única vez que el Arsenal llegó a la final de la Liga de Campeones?
El Arsenal disfrutó de una memorable trayectoria hasta las semifinales de la Liga de Campeones en 2025, antes de caer derrotado ante el París Saint-Germain, que acabó ganando el título, y está decidido a mejorar al menos un puesto esta vez.
Solo ha disputado una final de la Copa de Europa, hace 20 años, en 2006, contra Ronaldinho y el Barcelona. Jugadores como Thierry Henry, Sol Campbell y Cesc Fábregas nolograron llevar a los Gunners a la victoria en aquella ocasión.
Liga de Campeones 2025-26: el camino del Arsenal hacia la final
Dicha maldición aún no se ha levantado, pero la generación del Arsenal de 2025-26 lideró la clasificación en la fase de liga de la competición continental de esta temporada y se está preparando para un enfrentamiento eliminatorio con un rival alemán.
Si logran superar al Leverkusen, se enfrentarán al Sporting o al Bodo/Glimt en cuartos de final, y muchos ya apuestan por que los Gunners lleguen a semifinales, donde podrían reencontrarse con el Barça, uno de los grandes de la Liga.
El Arsenal advirtió que no hay que subestimar al Bayer Leverkusen.
Sin embargo, Aliadiere se muestra cauteloso a la hora de hacer predicciones audaces. Cuando se le preguntó si molestaría a los seguidores del Emirates Stadium que la gloria de la Liga de Campeones se haya mostrado esquiva, mientras que equipos como el Manchester United, el Chelsea, el Liverpool y el Manchester City han conseguido ese título, Aliadiere, en declaraciones a GOAL en colaboración con el casino 7bet UK, respondió: «Sí, por supuesto. A mí mismo me molesta que no lo lográramos en mi época, porque somos el equipo invencible, y estoy muy decepcionado por ello. Conseguimos llegar a la final al año siguiente y perdimos.
«Aún no hemos ganado la Champions League, pero estoy seguro de que lo conseguiremos. El año pasado estuvimos muy cerca y, en los últimos obstáculos, no pudimos cruzar la línea de meta. Creo que este año tenemos un equipo mucho mejor, así que creo que este año podría ser el año.
No voy a ser de los que últimamente dicen: «Sí, nos ha tocado el mejor emparejamiento, ya podemos empezar a pensar en lo siguiente». No soy así porque conozco el fútbol y sé que hay que ganar cada partido. No hay que empezar a pensar en quién te va a tocar en cuartos y semifinales antes de haber jugado contra el Leverkusen, porque el Leverkusen va a ser un partido muy difícil.
Si no te tomas cada rival al 100 %, te ganarán. No hay mucho margen en este deporte a ese nivel. Si no estás al 100 %, te ganarán. No importa contra quién juegues ese día, tienes que estar a tope y lo hemos visto.
No pudimos ganar al colista de la liga [el Wolverhampton] en su campo, así que ¿por qué crees que puedes ir a Leverkusen y arrasarles? Hay que ser realista. Empiezas un partido, vas a un gran club en Alemania, no va a ser fácil.
En un partido de fútbol pueden pasar muchas cosas: tarjetas rojas, sanciones, goles en propia puerta, cualquier cosa. Solo hay que intentar afrontar cada partido en su momento y creo que a veces te dejas llevar un poco porque ya estás viendo a tu equipo ganando a todos los demás antes de llegar allí.
No me malinterpretes, prefiero jugar contra el Leverkusen y el Sporting que contra el Bayern de Múnich, el Real Madrid, el Manchester City o esos clubes. Pero al final, tienes que hacer tu trabajo. Si no lo haces, te ganarán. Es tan simple como eso».
Aspirantes al título: el Arsenal sigue en la lucha por el cuádruple
El Arsenal, que lidera la tabla de la Premier League con siete puntos de ventaja y sigue en liza por un cuádruple sin precedentes esta temporada, viajará a Leverkusen el miércoles. El partido de vuelta de los octavos de final contra el equipo de la Bundesliga se disputará el 17 de marzo, cinco días antes de que los Gunners se enfrenten al Manchester City en Wembley en la final de la Carabao Cup.
