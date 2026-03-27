El Arsenal está preocupado por el estado físico de Noni Madueke, ya que el extremo inglés se vio obligado a abandonar el terreno de juego por lesión en el partido amistoso contra Uruguay

Madueke es duda por lesión tras ser sustituido en la primera parte del partido disputado en Wembley el viernes por la noche. El extremo del Arsenal sufrió un fuerte choque con Rodrigo Aguirre en el borde del área de Uruguay cuando se internaba desde la derecha y se disponía a disparar.

Aguirre se echó atrás y le quitó el balón, pero su impulso derribó a Madueke, que tuvo que ser atendido por el equipo médico de Inglaterra. A pesar del impacto inicial, el extremo intentó seguir jugando antes de que quedara claro que no podía continuar.