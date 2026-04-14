AFP
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El Arsenal «está fuera» de la lucha por el título de la Premier League por sus fracasos en los partidos clave, mientras una leyenda de la liga respalda el cambio de rumbo del Manchester City
Los Gunners tropiezan en su lucha por el título
La lucha por el título de la Premier League dio un giro este fin de semana: el Arsenal vio reducida su ventaja a seis puntos.
El equipo de Mikel Arteta cayó 2-1 en casa ante el Bournemouth, y el Manchester City respondió con un 3-0 al Chelsea en Stamford Bridge.
Además, el equipo de Pep Guardiola aún tiene un partido menos, lo que incrementa la presión de cara al duelo del domingo en el Etihad Stadium.
Para Scholes, este giro en los resultados otorga la ventaja psicológica al equipo celeste, cuando la temporada entra en su recta final.
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Scholes señala la debilidad del equipo en los partidos importantes
En el podcast «The Good, The Bad and The Football», Scholes fue contundente sobre las opciones del Arsenal. El once veces campeón de la Premier League afirmó que los Gunners no tienen la eficacia necesaria para aguantar la presión final de la liga y destacó su flojo rendimiento en los duelos clave.
«Simplemente creo que el Arsenal está acabado y que todo el impulso está del lado del Manchester City», afirmó Scholes. «En algún momento hay que ganar a los rivales para ganar la liga. No les he visto hacerlo, no ganan los partidos importantes. No veo otra cosa que una victoria del City el domingo, sencillamente no puedo».
La evolución táctica de Guardiola
El City tardó en encontrar su regularidad esta temporada, pero llega en óptimo estado en el momento clave. Tras caer en la Liga de Campeones contra el Real Madrid, ganó la Carabao Cup y alcanzó las semifinales de la FA Cup, mostrando la implacabilidad que define la era Guardiola.
Scholes señala que el técnico catalán ha tenido que ser más activo este curso para integrar a los nuevos talentos en su sistema.
«Pep ha entrenado este equipo en los últimos seis meses más que en años», añadió Scholes. «Con sus planteles anteriores solo tenía que sentarse y observar».
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Gestionar a la próxima generación
La transición en el Etihad ha llevado a jóvenes estrellas como Jeremy Doku y Rayan Cherki a asumir mayores responsabilidades, lo que exige un nuevo estilo de liderazgo desde el banquillo. Scholes cree que esta gestión activa ha impulsado el resurgimiento del City en su lucha por alcanzar al equipo de Arteta.
«En estos últimos seis o doce meses, ha tenido que entrenarlos», explicó el exinternacional inglés. «A jugadores como (Jeremy) Doku y (Rayan) Cherki, tiene que darles instrucciones durante los partidos, algo que no había hecho en bastante tiempo».